CIVITAVECCHIA – «Ho presentato una interrogazione urgente al Ministro dell'Interno riguardo alla situazione critica nei comuni di Anzio e Nettuno, attualmente sotto commissariamento a causa di infiltrazioni mafiose».

Cosi’ il Senatore di Fdi Marco Silvestroni che prosegue: «La carenza di risorse umane, mezzi e presidi di Polizia sta compromettendo la sicurezza e l'ordine pubblico in queste zone. Il territorio di competenza del Commissariato di Anzio e Nettuno, che si estende fino ai confini della Provincia di Latina e comprende anche il Comune di Ardea, è afflitto da una crescente criminalità con un aumento di rapine, furti e aggressioni. I mezzi a disposizione – prosegue – e il numero limitato di agenti non permettono una risposta tempestiva alle richieste del territorio. Il parco auto del commissariato è gravemente insufficiente e i veicoli assegnati sono datati e non sicuri, impedendo una presenza efficace della Polizia in un territorio così vasto e diversificato. La mancanza di risorse sta mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. Si chiede al Ministro dell'Interno di adottare misure concrete per fornire al Commissariato di Anzio e Nettuno gli strumenti necessari per contrastare la criminalità e ripristinare l'ordine pubblico. È fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare le attività commerciali che rischiano di chiudere a causa della situazione critica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA