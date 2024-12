CIVITAVECCHIA – «L' amministrazione Tedesco sul fronte degli alloggi popolari e dell' emergenza abitativa sta chiudendo cinque anni disastrosi». Non ha dubbi il M5S che anzi rincara la dose. «Non basta la scarsità di alloggi assegnati alla graduatoria Erp e i pessimi rapporti con Ater che si sono inevitabilmente riverberati sulle manutenzioni, sul muro di via Isonzo e in generale su un'utenza in evidente difficoltà – hanno spiegato – sulla riqualificazione di via XVI settembre tutto tace e sembra che ci sia un rimpallo di responsabilità e ora l'Ater annuncia il ridimensionamento del progetto Pinqua perché il Comune non ha messo a disposizione le aree e gli strumenti urbanistici rendendo di difficile attuazione un progetto che risolverebbe il problema delle casette di legno a San Liborio. Evidentemente i continui rimpasti e le continue liti della giunta Tedesco si sono riverberati anche su coloro che avrebbero bisogno di una prioritaria attenzione da parte di un' amministrazione comunale».