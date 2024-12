TARQUINIA - In prossimità delle elezioni comunali le forze politiche appartenenti al campo progressista, moderato e riformista, hanno da tempo avviato un confronto volto alla realizzazione di un progetto che definiscono «forte per la città».

L’intento è quello di disegnare «un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e di restituire ai cittadini una visione per la Tarquinia del futuro».

«La disponibilità offerta da Francesco Sposetti - affermano da Pd, M5S, Alleanza Verdi e sinistra, Lista civica Civitas per Soposetti sindaco - persona stimata, seria e preparata, che ringraziamo per l’impegno che denota amore per la propria comunità e grande senso di responsabilità, finalizzato alla costruzione di un progetto politico ampio per una nuova e diversa organizzazione e visione della città, non può che trovare la nostra piena approvazione e condivisione».

«Sposetti, pur non avendo un percorso politico tradizionale alle spalle - spiegano dalla coalizione - si distingue come persona indipendente ed espressione della società civile, convinta che la gestione efficace di un ente richieda soprattutto competenza ed equilibrio nelle decisioni. È questa convinzione, che va oltre le ideologie partitiche, a renderlo il candidato ideale per rappresentare il nostro impegno verso Tarquinia».

La coalizione per Francesco Sposetti sindaco di Tarquinia inaugura sabato 6 aprile, alle ore 18 il comitato elettorale con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 2: «La cittadinanza è invitata a partecipare».

