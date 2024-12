Ci sono due comuni della Tuscia tra i 25 chiamati al voto che già da questa sera conosceranno il prossimo sindaco.

Sono Bassano in Teverina e Cellere dove praticamente la sfida per l’unico candidato in corsa è stata quella con il quorum. Se alla chiusura delle urne alle 23 di oggi in questi due centri sarà andato a votare almeno il 40 per cento degli aventi diritto l’elezione è valida e Alessandro Romoli ed Edoardo Giustiniani saranno eletti sindaci. In tutti gli altri comuni invece bisognerà aspettare la giornata di domani. Lo spoglio inizierà alle 14.

La sfida più affollata, tolta Tarquinia, è a Tuscania dove Alessandro Tizi, Giovanni Massi e Stefano Maccari sfidano l’uscente Fabio Bartolacci. A Bagnoregio Luca Profili cerca la riconferma contro Diana Giacobbi e Massimo Neroni.

Tre in lizza anche a Castiglione in Teverina: Gianfranco Cancellieri, Mirco Luzi e Mario Melilli e a San Lorenzo Nuovo con Simona Fabi, Fabrizio Ricci e Fabio Ciccioni. Tutti scontri diretti quelli degli altri comuni al voto: Bolsena, Calcata, Canepina, Celleno, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Monte Romano, Nepi, Onano, Piansano, Tessennano, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia.

L’unico dato per le elezioni comunali che uscirà dalla giornata di oggi, sarà quello dell’affluenza. Ieri l’unica rilevazione è stata effettuata alla chiusura del seggio alle 23, oggi ci saranno le consuete tre rilevazioni alle 12 alle 19 e alle 23.

Tra tutte le tornate elettorali, generalmente, le comunali sono quelle che hanno più appeal sull’elettorato ma anche nella Tuscia, come nel resto d’Italia, da qualche anno sta avanzando il partito dell’astensionismo.

Va rilevato inoltre che le comunali in questa tornata elettorale potrebbero fare da traino alle elezioni europee che, al contrario, sono meno partecipate. Oltre all’affluenza questa sera si avranno anche i dati delle Europee. Lo spoglio in questo caso inizia alla chiusura dei seggi.