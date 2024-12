MONTEROSI – Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Club house di Terra dei Consoli, la conferenza ambientale dal titolo “Alla scoperta dei sentieri nel Giubileo del turismo sostenibile” evento organizzato dal comune di Monterosi e patrocinato dall’ente parco di Bracciano e Martignano. A moderare la conferenza Federica Boccolini, mentre a prendere subito la parola è stata Tiziana Pepe Esposito, commissario straordinario del Parco di Bracciano e Martignano, la quale ha annunciato che «è stato ottenuto un finanziamento per la riqualificazione dei territori indicati nella carta dell’Ente Parco. Qui sarà previsto un ripristinamento del laghetto di Monterosi con aree di sosta in accordo con il comune. Come ha sottolineato Massimo Catena (ufficio tecnico dell’ente Parco di Bracciano e Martignano) «grazie al protocollo d’intesa avvenuto tre anni fa, ed in corso di rinnovamento, viene effettuata una manutenzione periodica della rete sentieristica grazie alla quale sono stati rilevati alcuni illeciti». Per la tutela dell’ambiente e del territorio anche Adriano Salvatori della Onlus Plasticfree un’organizzazione apolitica, apartitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento della plastica. Il comune di Monterosi ed il consigliere, con delega all’ambiente e alla Via Francigena, Gino Mascagna collaborano con l’associazione attraverso seminari nelle scuole e nei campi estivi per sensibilizzare i più giovani al rispetto ambientale ed insieme hanno attivato giornate di bonifica ambientale riportando a norma dei territori del Comune che erano stati vandalizzati. Il discorso si è poi spostato sulla Via Francigena e sul cammino che attraversa la Tuscia, fino a qualche anno fa sconosciuto dai pellegrini. Il tema è stato affrontato dalla consigliera del comune di Viterbo, con delega Via Francigena e Giubileo, Alessandra Croci. «Siamo partiti da zero, Viterbo non era conosciuta oggi abbiamo ottenuto dei risultati. Dal 1 gennaio 2024 al 15 marzo 2024 sono stati censiti ben 613 pellegrini», questo sta a significare che da Proceno a Monterosi è stato fatto un ottimo lavoro per far rivivere il sentiero di Sigerico. Inoltre Croci ha reso partecipe la platea della nascita di un timbro della via francigena che identifica il comune del percorso sentieristico. Monterosi ha scelto come simbolo la Chiesa di San Giuseppe in quanto custode del bordone, meglio conosciuto come il bastone del pellegrino. A prendere la parola per la tematica sul turismo è stato Sandro Pappalardo, consigliere Enit: «I turisti stranieri vengono nel nostro territorio per vivere i borghi interni: ai nostri comuni serve far conoscere cosa il territorio offre». A concludere la giornata l’interventi del sindaco Sandro Giglietti, che ha ringraziato il consigliere Gino Mascagna per il lavoro svolto in questi anni sulla Via Francigena. «Fino a pochi anni fa era difficile parlare di politiche ambientali – dichiara Mascagna – Fortunatamente oggi il tema ambientale è uno dei cardini del nostro vivere ed in molti si adoperano per salvaguardare l’ecosistema in cui viviamo. Vanno distinti però coloro che sposano le politiche ambientali per mera propaganda e pubblicità da coloro che vivono il problema e si rimboccano le maniche per tutelare il nostro pianeta. Il nostro auspicio ed obiettivo è continuare ad incentivare un piccolo modello economico dove mettendo al centro del progetto non il denaro ma bensì l’ambiente con il quale creare un profitto sano ed una sana economia dove l’uomo e la cura della natura siano i punti cardine da cui partire. A tal proposito grazie allo sviluppo di una rete sentieristica con il Parco di Bracciano e Martignano e la valorizzazione della Via Francigena, abbiamo potuto veicolare, nel nostro piccolo paese, una moltitudine di pellegrini ed escursionisti che quotidianamente scelgono Monterosi per trascorrere una giornata immersi nella natura».

