SANTA MARINELLA – Forza Italia Santa Marinella – Santa Severa si rafforza con la nomina di Alex Cosimi, già capolista alle ultime elezioni comunali nella lista a sostegno di Domenico Fiorelli Sindaco, a delegato comunale del partito azzurro.

Un riconoscimento dell’impegno e della storia politica del giovane rappresentante santamarinellese, da sempre nel gruppo giovanile del partito voluto dall’onorevole Alessandro Battilocchio, coordinatore provinciale e responsabile elettorale di Forza Italia.

“Ribadisco – afferma Cosimi – facendo riferimento al Consigliere Domenico Fiorelli, Capogruppo di opposizione del centrodestra, il ruolo di contrasto all’inattività e all’inconsistenza dell’attuale Sindaco e della Giunta che lo puntella nonostante le troppe manchevolezze che il nostro Comune si trova ad affrontare ogni giorno. Come sempre siamo alle porte della stagione estiva e l’offerta turistico - culturale non è minimamente pianificata, mancando il ruolo di assessore al turismo e alla cultura, per non parlare dei lavori più immaginati che in corso, in un contesto generale di gestione approssimativa ed inefficace”.

Ci avviciniamo alla data delle elezioni europee, momento importante di vita democratica. Le decisioni prese da Bruxelles hanno un impatto importante nella quotidianità di ognuno di noi: partendo dal settore agricolo per arrivare alla gestione dei balneari, che tocca profondamente la nostra nazione. È quindi fondamentale scegliere rappresentanti che ne conoscano i difficili meccanismi: Forza Italia ha la fortuna di avere come capolista il Segretario Antonio Tajani, che frequenta Santa Marinella da molti anni, la cui esperienza di eurodeputato, due volte Commissario europeo e Presidente del Parlamento europeo non può che garantire una rappresentatività credibile e riconosciuta. Il riferimento di Forza Italia sarà la sede in via Antonio Gramsci 19, che verrà inaugurata venerdì 17 alle ore 18.00, per ogni cittadino interessato al confronto e alla vita politica attiva locale».

