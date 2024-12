SANTA MARINELLA - «La vostra grande presenza conferma la straordinaria centralità di Forza Italia che, con la guida di Antonio Tajani, sta diventando sempre più centro di gravità permanente della politica italiana. E voi giovani avete un ruolo centrale in questo percorso di crescita: siete protagonisti di questa stagione». Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e segretario provinciale del movimento azzurro, salutando i partecipanti alla quarta edizione di “Idee con le Ali”, iniziativa di Forza Italia per gli under 30 organizzata presso l’aviosuperficie di Santa Severa. «Siete tanti, motivati, preparati, molti di voi sono già amministratori comunali e dirigenti del partito sul territorio - ha detto Battilocchio -: una rete bellissima che rappresenta un patrimonio per il nostro Partito e che ci consente di guardare con positività al futuro della nostra comunità. Avanti, dunque, con le maniche rimboccate, a testa alta, con il sole in tasca e l’ottimismo della volontà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA