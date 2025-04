CIVITAVECCHIA – Fratelli d'Italia esprime forte preoccupazione ed il capogruppo in consiglio comunale Massimiliano Grasso presenterà un'interrogazione urgente al Sindaco e all'Assessore all'Ambiente in merito all'intervento di potatura degli alberi ad alto fusto situati lungo viale Guido Baccelli, evidenziando gravi criticità nella tempistica, nel controllo e nelle modalità di esecuzione dei lavori. «Un intervento di potatura era certamente opportuno e necessario – spiegano dal partito - ma, secondo le migliori prassi botaniche ed agronomiche, la potatura dei platani, così come della maggioranza degli alberi, andrebbe fatta durante il riposo vegetativo e, preferibilmente, entro e non oltre la fine di febbraio. Questo intervento, invece, è iniziato il 20 marzo ed è ancora in corso ad oggi, in piena fase di vegetazione ed in piena primavera, quando molte specie di uccelli nidificano; uno dei platani, non a caso, sembra essere stato risparmiato dalla "potatura" grazie ad un cittadino che, con grande senso civico, ha rilevato la presenza di nidi segnalandola tempestivamente all'ufficio ambiente prima dell'intervento delle fin troppo zelanti motoseghe».

Sui lavori di potatura sono state avanzate forti perplessità e grandi e gravi preoccupazioni per la salute degli alberi e per la futura stabilità degli stessi, perplessità che sono state espresse e condivise da molti addetti ai lavori, da associazioni ambientaliste e da esponenti politici, anche esponenti della sinistra e della stessa maggioranza di centrosinistra.

«Le modalità e la tempistica di esecuzione dei lavori e l'immagine degli alberi drasticamente privati di gran parte della vegetazione ed in alcuni casi capitozzati lasciano sgomenti – aggiungo da FdI - perché sembrano prefigurare un rilevante danno al patrimonio arboreo di Civitavecchia: viale Baccelli era uno dei pochi viali alberati della Città e molti dei platani che vi sono ubicati sono alberi di oltre cinquant'anni di età. Altrettanto preoccupanti le condizioni dei platani più giovani, piantati negli ultimi anni che, molto probabilmente, non avevano bisogno di alcuna potatura ma che, invece, in piena fase di vegetazione, sono stati inspiegabilmente capitozzati e ridotti a tristi paletti. Fratelli d'Italia, quindi, di fronte ad una situazione di diffuso allarme e preoccupazione per un potenziale grave danno al patrimonio arboreo cittadino, non rimarrà certo in silenzio ma, facendosi portavoce dei tanti cittadini giustamente preoccupati e che hanno lanciato sui social un chiaro grido di allarme, chiederà in consiglio comunale al Sindaco e all'Assessore all'Ambiente di fornire chiarimenti in merito alla tempistica dell'intervento, alle modalità e criteri di potatura adottati, anche alla luce della consulenza che l'Amministrazione Comunale ha affidato ad un agronomo proprio in relazione alle alberature di viale Guido Baccelli. In esito alle risposte che saranno fornite dall'Amministrazione Comunale, che ha il dovere di rispondere con la massima trasparenza – hanno concluso - Fratelli d'Italia è pronta a stigmatizzare ogni eventuale responsabilità, politica ed amministrativa, che dovesse emergere, a tutela del patrimonio arboreo della nostra città».