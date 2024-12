TARQUINIA - La lista “Agraria Tricolore”, che sostiene la candidatura a presidente di Alberto Riglietti, si è presentata questa mattina agli elettori in vista delle elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia in programma per il 21 aprile.

I candidati hanno incontrato la cittadinanza in piazza Giacomo Matteotti. Ampia la partecipazione all’evento, che ha visto tra gli ospiti il consigliere regionale Daniele Sabatini, il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, i due consiglieri provinciali Stefano Zacchini e Giulio Zelli e il presidente nazionale di Azione Giovani Riccardo Ponzio.

«Agraria Tricolore è l’unica lista in corsa che rappresenta il centrodestra, raccogliendo al suo interno tutti i valori e le varie anime che sono parte integrante della coalizione - ha spiegato Riglietti - Ed è l’unica in grado di poter dialogare con le istituzioni statali e regionali».

«La scelta di puntare per la presidenza su Alberto Riglietti - spiegano dalla lista Agraria Tricolore - professionista stimato dall’intera comunità tarquiniese ed attuale amministratore in Comune, risponde all’esigenza di pensare e programmare con serietà il futuro dell’Università Agraria, un ente strategico per la città, oggi purtroppo in condizioni critiche».

A supporto del presidente è stata costruita secondo i promotori «una squadra che può vantare competenza, esperienza e intraprendenza».

«Pronti ad amministrare, pronti a vincere», le parole del candidato presidente Alberto Riglietti. «Siamo orgogliosi di godere dell’appoggio delle istituzioni - ha anche detto -: grazie a Mauro Rotelli, Daniele Sabatini, Alessandro Giulivi, Giulio Zelli, Stefano Zacchini e Riccardo Ponzio. E grazie soprattutto ai candidati che ci hanno messo la faccia e sono in prima linea per questa sfida».

«L’Universitá Agraria - ha detto Alberto Riglietti - è una struttura importante per tutti i tarquiniesi. Noi di Agraria Tricolore abbiamo accettato la sfida perché vogliamo andare ad amministrare questo ente con la convinzione di poterlo trasformare in un valore aggiunto per la città. Tutti conosciamo le problematiche che lo affliggono, in particolare quelle economiche. Ma grazie all’esperienza dei nostri candidati e al valore delle nostre idee, e di tecnici esterni all'interno dell'esecutivo, sapremo uscire da questa situazione d’imbarazzo che riguarda soprattutto il bilancio per creare sviluppo economico territoriale, per l’intera comunitá di Tarquinia».

«Governo e Regione Lazio ci hanno già garantito massima disponibilità a collaborare per il rilancio dell’Università Agraria. La nostra lista, Agraria Tricolore, è l’unica in grado di poter offrire questa garanzia. Io - conclude Riglietti - mi impegnerò al massimo per sfruttare i canali diretti con le istituzioni: dalla Provincia, con i consiglieri Zacchini e Zelli, alla Regione con la consigliera Paterna e il capogruppo Sabatini fino al Governo tramite l’onorevole Mauro Rotelli. La situazione è delicata e noi ne siamo pienamente consapevoli, per questo abbiamo costruito una rosa di candidati mista che raccoglie al suo interno diverse professionalità ed è pronta ad affrontare con serietà tutte le problematiche con l’obiettivo di risolverle e risollevare quello che deve tornare ad essere un punto di riferimento per la città».

Questi i nomi dei candidati consiglieri: Alessandro Sacripanti, Marcello Maneschi, Sergio Milliani, Enzo Aquilanti, Claudio Belardinelli, Giulia D’Antonio, Fabrizio Federici, Altavilla Felicioni, Domenica Lodi detta Titti, Leonardo Mancini, Fabio Nardi, Silvano Olmi, Gianluca Pascucci, Claudia Rossi, Daniel Stoica e Angelo Struzzi.

