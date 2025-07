CIVITAVECCHIA – Un autentico tesoro, di cui solo un’esigua minoranza di civitavecchiesi sarebbe a conoscenza, assolutamente da salvare, preservare e valorizzare. Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia torna ad accendere i riflettori su via Pecorelli, tra il tribunale ed il distributore di carburanti. Qui si trova «il manufatto del Poligono del Genio, risalente ad inizio anni Venti del secolo scorso, ex struttura militare successivamente adibita per ospitare gli esuli giuliani e, successivamente, famiglie civitavecchiesi in difficoltà. Questa struttura – ricordano da FdI – ospita al suo interno dei pregevoli affreschi, risalenti agli anni Venti ed ispirati al tema della celebrazione della Patria dopo la Vittoria nella Prima Guerra Mondiale, sono ancora oggi in ottime condizioni e soggetti a vincolo da parte della Sovrintendenza dei Beni culturali, che ne ha già certificato il pregio e l'indiscutibile valore storico ed artistico. Si tratta di una struttura che merita di essere custodita, recuperata e valorizzata, per i civitavecchiesi ma anche per i tantissimi turisti e croceristi in transito nella nostra città, perché è un edificio ricco di storia e di bellezza, una delle poche testimonianze del nostro passato sopravvissute ai tragici e devastanti bombardamenti angloamericani del 1943, che hanno sostanzialmente raso al suolo l'intera Civitavecchia».

Il partito sottolinea come questo patrimonio sia stato «frettolosamente ed inopinatamente trasferito al fondo immobiliare dalla precedente amministrazione grillina guidata dall’ex sindaco Cozzolino: Fratelli d’Italia si opporrà con forza ed in ogni sede a qualsiasi progetto che metta a rischio questo patrimonio – hanno ribadito – ed impedirà di sacrificarlo in nome di speculazioni o di progetti che, disconoscendone il valore storico, artistico e culturale, intendesse abbattere il manufatto o strappare gli affreschi decontestualizzandoli. A tale riguardo Fratelli d’Italia proporrà mozioni ed interrogazioni alla attuale amministrazione comunale ed interpellerà anche il Ministero della Cultura attraverso propri parlamentari per restituire e valorizzare il manufatto di Poligono del Genio con i suoi splendidi affreschi, un patrimonio della nostra città che deve essere custodito e valorizzato a beneficio di tutti i civitavecchiesi».

A detta del partito, quindi, qualsiasi iniziativa avente ad oggetto il manufatto e l'area in cui è ubicato «dovrà obbligatoriamente tenere conto di quanto è già presente, integrandolo nella nuova progettualità. Su questo aspetto – hanno concluso – invitiamo l’Amministrazione Comunale, che ha il dovere di esprimere con chiarezza le proprie intenzioni in merito, ad un pubblico confronto con tutte le forze politiche e con la cittadinanza, che deve essere edotta di cosa rappresenti il manufatto di Poligono del Genio e delle bellezze e dei tesori custoditi al suo interno».