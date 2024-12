ALLUMIERE - Nuovo imperdibile appuntamento ad Allumiere dedicato ai bambini.

Sabato 18 maggio alle ore 18.30 si svolgerá presso la sala ragazzi della Biblioteca comunale il il secondo appuntamento con i "Laboratori delle Storie" organizzato dalla Biblioteca Comunale Allumiere in collaborazione con l'associazione "Ti con Zero" e con il sostegno della Regione Lazio (piano annuale 2023, L.R. 24/2019). Sabato alle ore 15.30 appuntamento per il laboratorio per i bambini di età compresa fra i 4 e gli 8 anni; alle ore 17:00 per quelli di età compresa fra gli 8 anni e gli 11. I laboratori sono a cura di Fernanda Pessolano. "Non solo per gioco: fondali, quinte, sipario, personaggi e si va in scena".

L'evento è gratuito, gli organizzatori, però, consigliano di prenotare il laboratorio al numero 076696354 o scrivendo a biblioteca@comune.allumiere.rm.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA