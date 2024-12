Abbattimento barriere architettoniche, fisiche e cognitive, se ne parla il prossimo sabato 8 giugno in sala Regia, a Palazzo dei Priori, a partire dalle 15. L’incontro, che si inserisce all’interno del percorso formativo/divulgativo relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive, rientra nel piano di valorizzazione del Museo dei Portici, finanziato dal Comune di Viterbo con fondi Pnrr e realizzato insieme a Sapienza Università di Roma e Archeoares. Ad affrontare e approfondire l’importante e attuale tematica saranno Emanuele Aronne, assessore alla Qualità degli spazi urbani con delega all’accessibilità degli spazi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’accessibilità del patrimonio culturale, Maurizio Errigo, professore di urbanistica presso il Dipartimento di pianificazione, design e tecnologia di Sapienza Università di Roma, Stefania Vannini, storica dell’arte e referente per l’accessibilità della Galleria Borghese e Gianpaolo Serone, socio fondatore Archeoares. «È fondamentale proseguire con la promozione di questi eventi – spiega l’assessore Aronne – anche alla luce del processo di aggiornamento del piano eliminazione barriere architettoniche (Peba), proposto dal Comune, a cui tutti, attraverso un apposito questionario, possono dare un proprio fattivo e costruttivo contributo per rendere gli spazi e gli edifici pubblici accessibili a tutti i cittadini». Con l’occasione, si ricorda che è possibile inoltrare tutte le segnalazioni utili alla modifica/integrazione del Peba, in base alle indicazioni riportate nell’avviso. I contributi qualificati, ovvero segnalazioni, osservazioni, report, prodotti in forma discorsiva, fotografica, documentale ecc. potranno essere inviati via pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it entro il prossimo 5 luglio. L’avviso è scaricabile al seguente link https://comune.viterbo.it/p-e-b-a-piano-per-leliminazione-delle-barriere-architettoniche/.