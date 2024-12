«Oggi, il popolo israeliano vive una giornata di grande tristezza e riflessione. È importante non dimenticare l’orribile attacco di un anno fa da parte di Hamas, che ha causato la morte di migliaia di civili innocenti, tra cui donne e bambini. La presenza della Premier Meloni che ha partecipato alle iniziative che si sono svolte serve a ribadire la piena legittimità del diritto di Israele a difendersi e a vivere in sicurezza, sempre nel rispetto del diritto internazionale umanitario». A dirlo è stato il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.

«Non possiamo restare indifferenti di fronte al tragico bilancio di vittime civili innocenti a Gaza, che sono vittime due volte: prima del cinismo di Hamas e poi delle operazioni militari israeliane – ha aggiunto il senatore – Le conseguenze degli attacchi di Hamas hanno innescato una spirale di violenza con potenziali rischi per la stabilità regionale. È fondamentale ripristinare il dialogo e cercare una de-escalation. L’Italia, in qualità di Presidente di turno del G7, si impegnerà per un immediato cessate il fuoco a Gaza, il rilascio degli ostaggi israeliani e per la stabilizzazione del confine israelo-libanese, in accordo con le risoluzioni delle Nazioni Unite. Ribadiamo il nostro sostegno, come ha affermato la presidente del consiglio, ad ogni iniziativa di mediazione e il nostro impegno per una soluzione politica duratura, fondata sulla prospettiva di due Stati».