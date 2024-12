VITORCHIANO – Oltre 150mila euro dal ministero dell’Interno al comune di Vitorchiano per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere di miglioramento e messa in sicurezza.

Si tratta di fondi previsti dall’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, ottenuti in seguito a una richiesta specifica dell’amministrazione Grassotti.

«Questa è una notizia importante di cui essere orgogliosi – commenta il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani –. Grazie alla specifica richiesta inviata dal nostro Comune al ministero dell’Interno, abbiamo ottenuto risorse che permetteranno all’amministrazione di guardare avanti e progettare azioni indispensabili per il futuro».

A beneficiare di tali fondi saranno le chiese di Sant’Amanzio e Santa Maria (incluso il rifacimento dei tetti) e Via della Nunziatella, nel tratto urbano di collegamento tra via Manzoni e via Marconi.

«L’assegnazione delle risorse – conclude Cruciani – permetterà quindi di investire su un tassello fondamentale della filiera consentendo di procedere nelle fasi di affidamento della progettazione esecutiva per attività su cui vogliamo investire, nell’interesse della collettività, per migliorare, potenziare e rendere sempre più sicuro, fruibile e sostenibile il nostro territorio».

