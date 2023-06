MONTALTO - I consiglieri comunali d’opposizione di Montalto di Castro, Angelo Brizi, Elisabetta Puddu, Luca Benni e Angelo Di Giorgio intervengono sulla bocciatura degli emendamenti al bilancio presentati dalla minoranza. «La maggioranza ottusa boccia tutti gli emendamenti al bilancio presentati dall'opposizione. Perdiamo, così, un'occasione importante, come il servizio di ludoteca progettato per la durata di dodici mesi su dodici, sia a Montalto che a Pescia Romana, aiuto alle famiglie indispensabile e pressoché inevitabile - commentano gli esponenti dell’opposizione - Perdiamo, inoltre, la possibilità di tre progetti sanitari di screening volti alla prevenzione dei tumori al colon retto, della tiroide e delle leucemie e linfomi, di cui sussiste una forte incidenza di casi sul nostro territorio, lasciando il capitolo sulla sanità completamente vuoto, senza alcun finanziamento, per il triennio 23-25. Bocciati inoltre, gli altri due emendamenti in merito alla promozione del territorio a livello internazionale e allo sviluppo economico. I siti archeologici, le attrattive turistiche, l’eccellenza nel settore agroalimentare, il collaborazionismo d’impresa, rappresentano temi che non interessano la maggioranza e relegano il territorio ad un persistente provincialismo. Il parere non favorevole agli emendamenti proveniente dagli uffici finanziari, su cui andremo a fondo, lascia presagire una meschina dichiarazione di ostilità verso i servizi alle famiglie, la tutela della salute, la promozione del territorio e di quanto esso offre, oltre ad un atteggiamento di netta chiusura nei confronti di quanto l'opposizione propone, nella nostra figura di consiglieri, rappresentanti, nell'insieme, la maggioranza della cittadinanza rispetto a questa amministrazione. Se questo continua ad essere l'atteggiamento, un modus operandi di spregio al lavoro delle minoranze, componenti il consiglio comunale, a tutela di tutti i cittadini e non soltanto di una parte, il futuro che ci aspetta è frutto dell'ascolto di poche voci cittadine, ben selezionate».

