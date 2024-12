«Con la seduta del 23 luglio della Commissione Regionale Semplificazione Amministrativa abbiamo voluto dare un segnale deciso dell’esigenza di attuare sull’argomento una sinergia tra tutte le professionalità preposte, i dirigenti regionali e gli esponenti politici del Consiglio e della Giunta». A parlare è Marika Rotondi Presidente della Commissione Regionale Speciale Semplificazione Amministrativa e consigliere regionale del Lazio di Fdi.

«Al centro dei lavori l’audizione sul tema “Iniziative di Semplificazione Amministrativa nel Lazio” nell’ambito della quale sono stati presentati sistemi di analisi, metodologie operative, dati, statistiche e risultanze degli interventi di semplificazione effettuati nell’attuazione del Progetto di Semplificazione e Reingegnerizzazione dei Processi Amministrativi, a cura del gruppo di lavoro della Regione Lazio – ha detto – Ho voluto fortemente che fossero ascoltati professionisti e tecnici impegnati nella Semplificazione, unitamente ai giuristi della Avvocatura Regionale, nella convinzione che il loro operato svolto fin qui rappresenti per la Commissione che presiedo e per il lavoro che dovrà svolgere, un orientamento importante e ringrazio tutti per la disponibilità, la chiarezza e la esaustiva presentazione del loro lavoro. Questo incontro ci lascia un bagaglio che risulterà decisivo nell’organizzazione della nostra attività di Commissione, volta alla progettazione e alla esecuzione di interventi mirati a snellire la prassi burocratica, soprattutto laddove risulti particolarmente farraginosa. Per dare uniformità, maggiore trasparenza e tempi consoni all’esecuzione delle procedure amministrative. Andando ad eliminare ridondanze, anacronismi, deficit nella digitalizzazione e ritardi nelle risposte alle comunità. La collaborazione attuatasi grazie alla disponibilità dei professionisti intervenuti all’audizione, il significativo apporto di informazioni datoci dalle puntuali relazioni sull’attività da loro condotta, rappresentano un ausilio importante per gli uffici regionali, nel percorso verso una sempre maggiore interazione tra Enti Amministrativi e cittadini, che spesso si trovano spaesati di fronte alle prassi burocratiche. Nonché per stabilire quali linee guida possono essere utilizzate per individuare e risolvere le problematiche amministrative locali e come renderle replicabili nei diversi contesti. L’obiettivo a breve come Commissione Semplificazione Amministrativa, è quello di mettere a sistema istanze e sollecitazioni in tema di criticità amministrative che giungono e ai diversi assessorati dalla cittadinanza, dal mondo del lavoro, dai giuristi, e stabilire un calendario di incontri su macro temi per individuare le priorità da considerare nelle azioni da mettere in campo».