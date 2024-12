TARQUINIA - La candidata sindaca Martina Tosoni inaugura il comitato elettorale. Sabato 20 aprile, a partire dalle ore 17, il comitato elettorale di Martina Tosoni sindaco aprirà le sue porte a tutti in viale Bruschi Falgari n. 5.

«Durante il periodo della campagna elettorale il comitato sarà un punto di riferimento attivo, fondamentale per coloro che vorranno conoscere la candidata, i progetti che verranno portati avanti per la città e il programma elettorale», spiegano dal comitato.

«Questo sarà un punto d’incontro per scambiare idee e presentare proposte, - proseguono dal comitato per Martina Tosoni sindaco - un luogo di supporto al cittadino; al suo interno potrete trovare materiale informativo e seguire gli appuntamenti per le iniziative che svolgeremo durante la campagna elettorale. Un laboratorio aperto a tutti dove creare insieme la Tarquinia che vogliamo. La cittadinanza è invitata a partecipare».

Tosoni Martina, 41 anni, è nata e cresciuta a Tarquinia dove vive con la sua numerosa famiglia di imprenditori agricoli da generazioni. È laureata in Lingue e culture moderne all’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, ha perfezionato i suoi studi con un Master in sviluppo del turismo culturale e studiato lingua spagnola all’Università di Salamanca e di Siviglia. Attualmente opera nel turismo e nell’azienda di famiglia dove è amministratrice della società agricola e vitivinicola Terre di Pantano. In politica da soli 7 anni è già stata vicesindaco e assessore. Oggi concorre alle elezioni dell’8 e 9 giugno per diventare la prima sindaca donna della città di Tarquinia».

