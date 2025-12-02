R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L e c r i t i c i t à p i ù i m p o r t a n t i s o n o s i c u r a m e n t e i d a z i e l o s o n o s i c u r a m e n t e i l c a m b i o e u r o d o l l a r o . I l g o v e r n o s t a d a n d o u n g r a n d e r i s a l t o a q u e l l e c h e s o n o g l i i n t e r e s s i f u o r i d a l n o s t r o c o n f i n e n a z i o n a l e e l o f a c c i a m o c o n d u e o b i e t t i v i i m p o r t a n t i c h e c i s o n o s t a t i i d a t i : I l p r i m o o b i e t t i v o f o n d a m e n t a l e è q u e l l o d i p a s s a r e d a 6 2 0 m i l i a r d i d i e u r o a i 7 0 0 m i l i a r d i d i e u r o n e i p r o s s i m i d u e a n n i . I l s e c o n d o o b i e t t i v o r i g u a r d a l ' e x p o r t d e l l ' a g r o a l i m e n t a r e s a l e n d o d a 7 0 m i l i a r d i a 1 0 0 m i l i a r d i ' ' . L o s o t t o l i n e a M a t t e o Z o p p a s , p r e s i d e n t e d e l l ' I c e , i n o c c a s i o n e d e l l ' a s s e m b l e a a n n u a l e d i A l i s . ' ' L a c o m p o s i z i o n e g e o g r a f i c a d e l M a d e i n I t a l y n e l m o n d o v e d e c o m e i l p r i m o P a e s e l a G e r m a n i a 6 9 m i l i a r d i d i e u r o . I l s e c o n d o P a e s e p i ù i m p o r t a n t e p e r i l M a d e i n I t a l y n o n o s t a n t e s i a f u o r i d a l l a c o m u n i t à e u r o p e a , s o n o p r o p r i o g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a c o n i l 6 4 m i l i a r d i ' ' , c o n c l u d e Z o p p a s .