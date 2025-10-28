R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a p r e v e n z i o n e i n n e u r o l o g i a è u n a d e i t e m i p i ù s f i d a n t i . I n q u e s t i u l t i m i a n n i a b b i a m o c o m p r e s o c h e n e l l ' a m b i t o d e l l e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e v i s o n o d e i f a t t o r i d i r i s c h i o c h e p o s s o n o e s s e r e m o d i f i c a t i , i n t e r v e n e n d o a t e m p o d e b i t o . A g i r e s u q u e s t i f a t t o r i p u ò r a p p r e s e n t a r e a d d i r i t t u r a u n a r i d u z i o n e d e l 4 0 - 4 5 % d e l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e m a l a t t i e c o m e l a d e m e n z a . I l p r o c e s s o d e g e n e r a t i v o , i n f a t t i , i n i z i a a n c h e 1 5 - 2 0 a n n i p r i m a d e l l ' i n s o r g e n z a d e i d i s t u r b i c l i n i c i . L a p r e v e n z i o n e v a f a t t a i n e t à g i o v a n i l e , t r a i 4 0 - 5 0 a n n i , m o d i f i c a n d o s t i l i d i v i t a r i s c h i o s i c h e p o s s o n o p o r t a r e a l l o s v i l u p p o d i q u e s t e c o n d i z i o n i " . C o s ì M a r i o Z a p p i a , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i N e u r o l o g i a p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d i C a t a n i a , i n t e r v e n e n d o a l 5 5 ° C o n g r e s s o d e l l a S i n , i n s v o l g i m e n t o a l C e n t r o c o n g r e s s i d i P a d o v a . L a s f i d a d e l l a n e u r o l o g i a m o d e r n a n o n è s o l o c u r a r e m e g l i o , m a a n t i c i p a r e l a d i a g n o s i , r a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e , c o s t r u i r e p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i p i ù v i c i n i a i b i s o g n i c o n c r e t i d e l l e p e r s o n e . I n q u e s t o s e n s o , n e l n o s t r o P a e s e " s i s t a l a v o r a n d o a m a c c h i a d i l e o p a r d o - s p i e g a i l p r o f e s s o r e - L a s a n i t à i n I t a l i a è a f f i d a t a a l l e R e g i o n i . N e a b b i a m o 2 1 e n o n t u t t e s i m u o v o n o c o n l e s t e s s e m o d a l i t à e a l l a s t e s s a v e l o c i t à . I l n o s t r o s p a z i o d ' a z i o n e " s i r e a l i z z a " p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' e m e r g e n z a u r g e n z a , a l D M 7 0 d e l 2 0 1 5 , m a è s o p r a t t u t t o i l d e c r e t o m i n i s t e r i a l e 7 7 d e l 2 0 2 2 c h e p o r t a l a c u r a d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e s u i t e r r i t o r i " , i l l u s t r a i l p r e s i d e n t e S i n . I n n e u r o l o g i a " l e p a t o l o g i e c r o n i c h e r a p p r e s e n t a n o g r a n p a r t e d e l l e m a l a t t i e " s e g u i t e d a g l i s p e c i a l i s t i , s o t t o l i n e a Z a p p i a . " L ’ i n t e r a z i o n e c o n i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , d e v e e s s e r e f i n a l i z z a t a a l l a c r e a z i o n e d i r e t i c h e p o s s a n o p e r m e t t e r e u n i n t e r s c a m b i o b i d i r e z i o n a l e t r a c e n t r i o s p e d a l i e r i e c e n t r i t e r r i t o r i a l i " . N e l f r a t t e m p o , a l v a g l i o d e l G o v e r n o c ’ è l a b o z z a d i d i s e g n o d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o c h e p r e v e d e l o s t a n z i a m e n t o d i r i s o r s e a t t e a m i g l i o r a r e l a d i a g n o s i e l a g e s t i o n e d i m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e . P e r l a p r i m a v o l t a " v e n g o n o i n s e r i t e i n f i n a n z i a r i a a l c u n e p a t o l o g i e t i p i c a m e n t e c u r a t e d a i n e u r o l o g i , c o m e l ’ e p i l e s s i a e l ’ A l z h e i m e r - c h i a r i s c e Z a p p i a - S i s p e r a c h e i l p o s s i b i l e s t a n z i a m e n t o d i r i s o r s e e c o n o m i c h e f i n a l i z z a t e a n c h e a q u e s t e p a t o l o g i e t r o v i n o i n P a r l a m e n t o u n a c o m p i u t a d e f i n i z i o n e " , a u s p i c a s o f f e r m a n d o s i p o i s u l l a n e c e s s i t à d i a s s i s t e n z a p e r l e p e r s o n e c o n " m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e , l a p r i m a c a u s a a l m o n d o d i d i s a b i l i t à . L ' a s s i s t e n z a , p u r t r o p p o , s p e s s o r i c a d e s o l t a n t o s u i c a r e g i v e r f a m i l i a r i . L a m a l a t t i a n o n è s o l t a n t o d e l l a s i n g o l a p e r s o n a - r i m a r c a - m a d i v e n t a u n a m a l a t t i a a c a r i c o d i t u t t a l a f a m i g l i a . D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a s i a m o a s s o l u t a m e n t e i m p r e p a r a t i a d a r e s u p p o r t o a l l e f a m i g l i e i n q u e s t i d o l o r o s i p e r c o r s i d i c u r a " . A t a l e p r o p o s i t o , t r a l e n o v i t à e m e r s e n e l c o r s o d e l C o n g r e s s o , " l ' i m m u n o t e r a p i a s t a c a m b i a n d o r a d i c a l m e n t e l a c u r a " d e l l e m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e . " G l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i c h e v a n n o a c a t t u r a r e l a p r o t e i n a b e t a - a m i l o i d e n e i p a z i e n t i c o n A l z h e i m e r o l a p r o t e i n a T a u e l a p r o t e i n a a l f a - s i n u c l e i n a n e l l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n - p r e c i s a Z a p p i a - s i s p e r a c h e p o s s a n o d a r e r i s u l t a t i p o s i t i v i n e i t e s t c l i n i c i . A b b i a m o g i à d e l l e e v i d e n z e . S p e r i a m o n e i p r o s s i m i m e s i d i p o t e r a v e r e l a d i s p o n i b i l i t à d i q u e s t i i m p o r t a n t i s s i m i s t r u m e n t i t e r a p e u t i c i p e r f o r n i r e f i n a l m e n t e a i n o s t r i p a z i e n t i d e l l e r i s p o s t e p o s i t i v e " , c o n c l u d e .