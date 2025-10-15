M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e c o n o m i a g l o b a l e s t a a t t r a v e r s a n d o u n a f a s e d i p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e , s e g n a t a d a t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e , d a i n u o v i m o d e l l i d e t t a t i d a l l ' A I e d a u n c r e s c e n t e p r o t e z i o n i s m o e c o n o m i c o . I n q u e s t o s c e n a r i o , l ’ E u r o p a d e v e a v e r e i l c o r a g g i o d i r i l a n c i a r e u n p r o g e t t o d i i n t e g r a z i o n e e c o n o m i c a a m b i z i o s o e c o e r e n t e ' ' . L o h a d e t t o M o r e n o Z a n i , P r e s i d e n t e d i T e n d e r c a p i t a l , t r a i p l a y e r i n t e r n a z i o n a l i i n d i p e n d e n t i p i ù a t t i v i n e l s e t t o r e d e l l ’ a s s e t m a n a g e m e n t , i n t e r v e n u t o a l F o r u m E n p a i a 2 0 2 5 , l ’ E n t e N a z i o n a l e d i P r e v i d e n z a p e r g l i A d d e t t i e p e r g l i I m p i e g a t i i n A g r i c o l t u r a . ' ' I l c o m p l e t a m e n t o d e l m e r c a t o u n i c o d e i c a p i t a l i - h a s o t t o l i n e a t o - r a p p r e s e n t a u n a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l c o n t i n e n t e , m a n o n b a s t a : o c c o r r e a c c o m p a g n a r l o c o n u n a m p i o p a c c h e t t o d i r i f o r m e s t r u t t u r a l i . I n p r i m o l u o g o , è n e c e s s a r i o c o m p l e t a r e l ’ u n i o n e b a n c a r i a , i n t r o d u c e n d o u n a v e r a g a r a n z i a e u r o p e a d e i d e p o s i t i , p e r s p e z z a r e i l l e g a m e t r a r i s c h i o s o v r a n o e r i s c h i o b a n c a r i o e r a f f o r z a r e l a s t a b i l i t à f i n a n z i a r i a . I n s e c o n d o l u o g o , s e r v e u n a c a p a c i t à f i s c a l e c o m u n e e u r o p e a , p e r m a n e n t e e n o n e m e r g e n z i a l e , c a p a c e d i f i n a n z i a r e i n v e s t i m e n t i s t r a t e g i c i e s o s t e n e r e l ’ e c o n o m i a n e i m o m e n t i d i c r i s i , c o m e d i m o s t r a t o d a l s u c c e s s o d e l p r o g r a m m a N e x t G e n e r a t i o n E U . I n t e r z o l u o g o , v a c o n s o l i d a t a l a g o v e r n a n c e e c o n o m i c a e u r o p e a , e i n q u e s t o s e n s o s i è s v i l u p p a t a l a r i f o r m a d e l P a t t o d i s t a b i l i t à e c r e s c i t a , c h e s e m b r a d i m o s t r a r s i p i ù e f f i c a c e n e l p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à f i s c a l e e a l c o n t e m p o p i ù f l e s s i b i l e n e l s u p p o r t a r e g l i i n v e s t i m e n t i p r o d u t t i v i ' ' . I n f i n e , s e c o n d o Z a n i ' ' l ’ E u r o p a d e v e a c c e l e r a r e s u l s u o m o d e l l o d i s v i l u p p o d i g i t a l e , t r a s f o r m a n d o l o i n u n a l e v a d i m o d e r n i z z a z i o n e d e l l a b a s e p r o d u t t i v a e d i c r e a z i o n e d i n u o v i v a n t a g g i c o m p e t i t i v i , g r a z i e a n c h e a i n v e s t i m e n t i i n i n f r a s t r u t t u r e s o s t e n i b i l i e r e t i d i g i t a l i a v a n z a t e . S o l o u n ’ a z i o n e c o o r d i n a t a e c o r a g g i o s a i n q u e s t e d i r e z i o n i p o t r à r e s t i t u i r e a l l ’ U n i o n e E u r o p e a l a c a p a c i t à d i e s s e r e p r o t a g o n i s t a d e l l a n u o v a g e o g r a f i a e c o n o m i c a g l o b a l e " .