R o m a , 2 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E P S a p p l i c a t o o g g i a l l e i m p r e s e i t a l i a n e h a u n a p p r o c c i o p i ù i d e o l o g i c o c h e p r a g m a t i c o a l l a s o s t e n i b i l i t à . S i t r a t t a d i u n a t a s s a c h e g r a v a s u l l e i m p r e s e e s u i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i s e n z a r i t o r n a r e a l l e a z i e n d e c h e g e n e r a n o q u e s t i f o n d i . N o n s o s t i e n e i n v e s t i m e n t i i n n u o v e t e c n o l o g i e n é i n c a r b u r a n t i a l t e r n a t i v i , e f i n i s c e p e r a s s o r b i r e r i s o r s e a n z i c h é g e n e r a r e v a l o r e , m e t t e n d o a r i s c h i o l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a e i t a l i a n a e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l ’ I t a l i a n e l m e r c a t o g l o b a l e ” . H a d i c h i a r a t o M a r i o Z a n e t t i , p r e s i d e n t e d i C o n f i t a r m a , i n t e r v e n u t o a l t a l k “ I n f r a s t r u t t u r e , s o s t e n i b i l i t à e c o m p e t i t i v i t à p e r l ’ I t a l i a c h e c o n n e t t e i l m o n d o ” i n o c c a s i o n e d e l l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s a R o m a , s o t t o l i n e a n d o c o m e s i a n e c e s s a r i o u n a p p r o c c i o p i ù c o n c r e t o e o r i e n t a t o a g l i i n v e s t i m e n t i p e r g a r a n t i r e c o m p e t i t i v i t à e s o s t e n i b i l i t à n e l s e t t o r e m a r i t t i m o i t a l i a n o .