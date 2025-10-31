R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e 1 0 p r o p o s t e p r e s e n t a t e c o n t e n g o n o m o l t i s p u n t i i n t e r e s s a n t i . E ' m o l t o i m p o r t a n t e i n s i s t e r e u l t e r i o r m e n t e s u l l o s c r e e n i n g n e o n a t a l e e p r e n a t a l e p e r c h é è q u e l l o c h e c i d à m a g g i o r i r i s u l t a t i , s p e c i a l m e n t e i n u n ' e p o c a d i g r a n d i m o v i m e n t i m i g r a t o r i " . C o s ì F r a n c e s c o Z a f f i n i , p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i , s a n i t à , l a v o r o p u b b l i c o e p r i v a t o , p r e v i d e n z a s o c i a l e d e l S e n a t o , i e r i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d o c u m e n t o ' S t r a t e g i e e p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e i n I t a l i a ' , c h e i l l u s t r a l e 1 0 p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e n e l P a e s e , r e a l i z z a t o d a T h e E u r o p e a n H o u s e - A m b r o s e t t i c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s . P e r Z a f f i n i l o s t e p s u c c e s s i v o è l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l r e g i s t r o d e l R e g i s t r o n a z i o n a l e d e l l e t a l a s s e m i e e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e : " U n r e g i s t r o i m p l e m e n t a t o c o r r e t t a m e n t e d a i c e n t r i r e g i o n a l i a c u i i p a z i e n t i s i r i v o l g o n o è i l p u n t o d i p a r t e n z a p e r q u a l u n q u e t i p o d i t e r a p i a , t r a t t a m e n t o , p e r c o r s o c l i n i c o , r e t e c l i n i c a , p r e s a i n c a r i c o p i ù o m e n o p r e c o c e d e l l a p a t o l o g i a " , h a s o t t o l i n e a t o . " A b b i a m o g r a n d e s e n s i b i l i t à p e r q u e s t e p a t o l o g i e - h a a g g i u n t o - p e r c h é p e n s i a m o c h e s u l l e m a l a t t i e r a r e s i m i s u r a i l g r a d o d i c i v i l t à d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . U n s i s t e m a c h e c u r a l e g r a n d i p a t o l o g i e m e g l i o d i q u a l s i a s i a l t r o i n E u r o p a , m a s u l l e m a l a t t i e r a r e d o b b i a m o r e c u p e r a r e t e r r e n o . P e r q u e s t o s e r v e l ' a i u t o d e l l a r i c e r c a , a n c h e q u e l l a p r o f i t , e d o b b i a m o c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e s u l l a c o p e r t u r a d i q u e s t i p a z i e n t i c h e r i s c h i a n o d i e s s e r e l a s c i a t i a i m a r g i n i " , h a r i m a r c a t o i l s e n a t o r e . " S e u n a p a t o l o g i a è r a r a - h a c o n c l u s o Z a f f i n i - n o n p o s s i a m o g a r a n t i r e i l m a s s i m o d e l l a p r e s a i n c a r i c o o v u n q u e , p o s s i a m o p e r ò c r e a r e c e n t r i d i g r a n d e r i l e v a n z a e d i g r a n d e c a p a c i t à d i t r a t t a m e n t o e t r a m i t e q u e s t i g a r a n t i r e l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i a n c h e a t t r a v e r s o t e l e m e d i c i n a e t e l e c o n s u l t o " .