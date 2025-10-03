R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a c a r i e c o s t a f i n o a l 5 0 % i n p i ù i n c u r e t r a l e f a s c e a b a s s o r e d d i t o e c a u s a , s o l o i n I t a l i a , o l t r e 2 4 m i l i o n i d i o r e d i l a v o r o p e r s e o g n i a n n o , p a r i a u n a p e r d i t a d i p r o d u t t i v i t à d i o l t r e 3 7 5 m i l i o n i d i e u r o . I n t e r v e n t i m i r a t i e p r e v e n t i v i , c o n c e n t r a t i s u i s o g g e t t i p i ù a r i s c h i o , p o t r e b b e r o f a r r i s p a r m i a r e 2 , 3 m i l i a r d i d i e u r o l ’ a n n o , i n m e d i a 1 5 . 0 7 0 e u r o a p e r s o n a t r a l e f a s c e d i p o p o l a z i o n e i t a l i a n a p i ù s v a n t a g g i a t e , m i g l i o r a n d o a l c o n t e m p o g l i e s i t i d i s a l u t e . S o n o i d a t i d e l l a f a s e 3 d e l G l o b a l H e a l t h I n c l u s i v i t y I n d e x , r e a l i z z a t o d a E c o n o m i s t I m p a c t c o n i l s u p p o r t o d i H a l e o n e d i f f u s o i n o c c a s i o n e d e l W o r l d S i m i l e D a y c h e s i c e l e b r a o g g i , 3 o t t o b r e . " L a c a r i e d e n t a l e è o g g i l a p a t o l o g i a p i ù d i f f u s a a l m o n d o , i n t e r e s s a n d o i l 3 4 , 1 % d e l l a p o p o l a z i o n e g l o b a l e i n o g n i f a s c i a d ’ e t à ” , a f f e r m a G i a n n a M a r i a N a r d i , d o t t o r e i n I g i e n e D e n t a l e , P r o f e s s o r e A s s o c i a t o S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a e P r e s i d e n t e A t a s i o , L ' A c c a d e m i a t e c n o l o g i e A v a n z a t e n e l l e s c i e n z e d i i g i e n e o r a l e . " L ’ i n t e r v e n t o p r e v e n t i v o è l ’ u n i c a a r m a v i n c e n t e p e r e v i t a r e d i c o m p r o m e t t e r e l a s a l u t e d e l d e n t e e n e i c a s i e s t r e m i l a s u a p e r d i t a . S t u d i s c i e n t i f i c i h a n n o d i m o s t r a t o c h e g i à i n g r a v i d a n z a l a m a m m a d e v e a v e r e s t i l i d i v i t a c o r r e t t i p e r c o n d i z i o n a r e p o s i t i v a m e n t e l a s a l u t e f u t u r a d e l n e o n a t o . S i n d a l l a t e n e r a e t à , q u a n d o i d e n t i s o n o a n c o r a s a n i - s p i e g a N a r d i - s a r à n e c e s s a r i o s e g u i r e p r o t o c o l l i d i p r e v e n z i o n e c h e d e v o n o p r e v e d e r e c o n t r o l l i f r e q u e n t i e s e g u i r e c o r r e t t i s t i l i d i v i t a a l i m e n t a r e , e v i t a n d o d i e c c e d e r e c o n i l c o n s u m o d i c i b i e b e v a n d e z u c c h e r a t e e c i b i u l t r a - p r o c e s s a t i . A d e s s a v a a f f i a n c a t a u n a a c c u r a t a i g i e n e o r a l e d o m i c i l i a r e q u o t i d i a n a , c o n t r o l l a n d o l ' e f f i c a c i a d e l l o s p a z z o l a m e n t o n e l d i s o r g a n i z z a r e i l b i o f i l m b a t t e r i c o e p r i v i l e g i a n d o l ' u s o d i d e n t i f r i c i a l f l u o r o c o n t e n e n t i s o s t a n z e c a p a c i d i r e m i n e r a l i z z a r e i l d e n t e . I l c o n t r o l l o p e r i o d i c o d i i g i e n e o r a l e , d a p r o g r a m m a r e a n c h e i n a s s e n z a d i u n a p r o b l e m a t i c a d e n t a l e e v i d e n t e - a g g i u n g e - p e r m e t t e d i e v i t a r e i l p r o c e s s o c a r i o s o , o p e r m e t t e d i i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e e v e n t u a l i d e m i n e r a l i z z a z i o n i c h e p o s s o n o e s s e r e c u r a t e i n m o d o d a m a n t e n e r e i l s o r r i s o i n s a l u t e " . N o n o s t a n t e s i a u n a p a t o l o g i a i n g r a n p a r t e p r e v e n i b i l e - i n f o r m a u n a n o t a - l a c a r i e d e n t a l e c o n t i n u a a c o l p i r e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a l e c o m u n i t à p i ù s v a n t a g g i a t e . L a l i m i t a t a d i s p o n i b i l i t à d i c u r e a c c e s s i b i l i e d i p r o g r a m m i d i e d u c a z i o n e a l l a s a l u t e o r a l e p o r t a s p e s s o a i n t e r v e n t i t a r d i v i , c h e r i s u l t a n o p i ù i n v a s i v i , c o s t o s i e m e n o e f f i c a c i . Q u e s t o n o n s o l o c o m p r o m e t t e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e , m a g e n e r a a n c h e u n i m p a t t o e c o n o m i c o r i l e v a n t e , t r a d u c e n d o s i i n p e r d i t a d i p r o d u t t i v i t à e m a g g i o r i c o s t i p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o . " L a s a l u t e o r a l e è s t r e t t a m e n t e c o n n e s s a a q u e l l a d e l l ’ i n t e r o o r g a n i s m o e n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a u n a s p e t t o s e c o n d a r i o - s o t t o l i n e a D a v i d e F a n e l l i , G e n e r a l M a n a g e r S o u t h e r n E u r o p e e I t a l i a d i H a l e o n - I n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e o r a l e , i n p a r t i c o l a r e t r a l e p e r s o n e p i ù v u l n e r a b i l i , s i g n i f i c a r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e , m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o e g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o a n c h e i n t e r m i n i e c o n o m i c i e s o c i a l i . È u n a d e l l e s t r a t e g i e p i ù e f f i c a c i e a c c e s s i b i l i p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o d i s a l u t e p i ù i n c l u s i v o e s o s t e n i b i l e , g e n e r a n d o v a l o r e p e r l ’ i n t e r a s o c i e t à . I r i s p a r m i s t i m a t i d a l l o s t u d i o G l o b a l H e a l t h I n c l u s i v i t y I n d e x p e r l a s o l a c a r i e - p r e c i s a - d i m o s t r a n o q u a n t o l a p r e v e n z i o n e p o s s a i n c i d e r e : u n b e n e f i c i o c h e d i v e n t a a n c o r a p i ù r i l e v a n t e s e e s t e s o a t u t t e l e p r i n c i p a l i p a t o l o g i e o r a l i , c o m e p a r o d o n t i t e e s e n s i b i l i t à d e n t a l e , c o n i m p a t t i p o s i t i v i s i a s u l l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e s i a s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . È u n i m p e g n o c h e H a l e o n p o r t a a v a n t i c o n c o n v i n z i o n e , p e r c h é c r e d i a m o c h e l a s a l u t e d e b b a e s s e r e d a v v e r o p e r t u t t i : f o r h e a l t h w i t h h u m a n i t y " . H a l e o n , c h e p r o m u o v e c a m p a g n e c o m e P a r o d o n t a x A w a r e n e s s i n E u r o p a i n i z i a t i v e e d u c a t i v e n e i P a e s i d e l S u d - e s t a s i a t i c o e c o l l a b o r a z i o n i m u l t i s e t t o r i a l i n e g l i S t a t i U n i t i , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e d e l l ’ I g i e n i s t a D e n t a l e , i l 1 0 o t t o b r e - r i c o r d a l ’ a z i e n d a - s a r à p r e s e n t e i n d i v e r s e c i t t à i t a l i a n e a l f i a n c o d e i p r o f e s s i o n i s t i d e n t a l i A i d i , p e r s e n s i b i l i z z a r e e p r o m u o v e r e l a s a l u t e o r a l e a t t r a v e r s o a t t i v i t à e c o n s u l e n z e g r a t u i t e r i v o l t e a i c i t t a d i n i .