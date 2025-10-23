R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ M t S r l , a z i e n d a m e t a l m e c c a n i c a r o m a g n o l a , h a i n t r a p r e s o u n p e r c o r s o d i w e l f a r e a z i e n d a l e e b e n e s s e r e o r g a n i z z a t i v o c h e r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d i i n n o v a z i o n e n e l m o n d o d e l l e p m i . I l p r o g e t t o , s v i l u p p a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n W a l à s r l , s o c i e t à b e n e f i t s p e c i a l i z z a t a i n p r o g e t t i s t r a t e g i c i d i w e l f a r e e b e n e s s e r e o r g a n i z z a t i v o , h a a f f i a n c a t o M t g a r a n t e n d o u n a c o n s u l e n z a p e r s o n a l i z z a t a e c o n t i n u a , l a v o r a n d o a q u a t t r o m a n i c o n i l t e a m h r i n t e r n o ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i G i a n l u c a M a r c h e t t i , p r e s i d e n t e d i M t S r l , i n o c c a s i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' e s v o l t a s i a V i l l a M i a n i a R o m a . L ' O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a a s s e g n a t o a l l ’ a z i e n d a è s t a t o a s s e g n a t o i l P r e m i o G l o b a l W e l f a r e . “ L ’ o b i e t t i v o d e l l a n o s t r a a z i e n d a e r a q u e l l o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a l a v o r a t i v a e r a f f o r z a r e i l s e n s o d i c o m u n i t à . A q u e s t o s c o p o è s t a t a a t t i v a t a u n a s t r a t e g i a d i c o m u n i c a z i o n e c h i a r a e c o n t i n u a t i v a , p e n s a t a p e r r e n d e r e l e p e r s o n e p a r t e c i p i i n o g n i f a s e d e l p r o g e t t o - s p i e g a M a r c h e t t i - A z i o n e c e n t r a l e a l l ’ i n t e r n o d e l p r o g e t t o d i M t è s t a t o l ’ a s c o l t o d e l l e p e r s o n e , a v v e n u t o t r a m i t e W i n – w h a t i n e e d , l o s t r u m e n t o d i p r o f i l a z i o n e d e i b i s o g n i s v i l u p p a t o d a W a l à , c h e h a p e r m e s s o d i c o m p r e n d e r e i n p r o f o n d i t à l e e s i g e n z e r e a l i d e i l a v o r a t o r i e d e l l e l a v o r a t r i c i . S u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i e m e r s i e d e i f e e d b a c k r a c c o l t i , è s t a t o p o i a v v i a t o u n p r o c e s s o d i c o - p r o g e t t a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i d i w e l f a r e , c o n d i v i s o c o n l e p a r t i s o c i a l i e o r i e n t a t o a r i s p o n d e r e i n m o d o c o n c r e t o s i a a i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e s i a a g l i o b i e t t i v i a z i e n d a l i " . “ T r a l e a z i o n i r e a l i z z a t e , l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i W e l f a r e D a y c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i r e t t o d i t u t t i i c o l l a b o r a t o r i e d i t u t t e l e c o l l a b o r a t r i c i ; - i l l u s t r a - l a f o r m a z i o n e d i u n a f i g u r a i n t e r n a d i r i f e r i m e n t o s u l t e m a w e l f a r e , a g a r a n z i a d e l l a c o n t i n u i t à d e l p r o g e t t o ; l e i n i z i a t i v e c h e v a l o r i z z a n o i l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o e p r o m u o v o n o u n m o d e l l o d i i m p r e s a s o s t e n i b i l e e a t t e n t a a l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o . A b b i a m o s c e l t o - c o n t i n u a - d i a v v i a r e q u e s t o p e r c o r s o p e r c h é c r e d i a m o c h e i l w e l f a r e a z i e n d a l e n o n d e b b a l i m i t a r s i a o f f r i r e b e n e f i t , m a r a p p r e s e n t i u n l a v o r o d i s e n s o f a t t o c o n e p e r l e p e r s o n e . G r a z i e a l s u p p o r t o d i W a l à a b b i a m o p o t u t o a s c o l t a r e d a v v e r o l e p e r s o n e , c o s t r u e n d o i n s i e m e u n p r o g e t t o c h e g e n e r a v a l o r e c o n c r e t o p e r c h i l a v o r a c o n n o i e p e r l a c o m u n i t à i n c u i o p e r i a m o . I l p r o g e t t o h a c o n f e r m a t o c o m e a n c h e u n a p m i p o s s a s t r u t t u r a r e u n p i a n o s t r a t e g i c o e p a r t e c i p a t o d i w e l f a r e , i n g r a d o d i r a f f o r z a r e i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a , m i g l i o r a r e i l c l i m a a z i e n d a l e e c o n t r i b u i r e a l b e n e s s e r e d e l t e r r i t o r i o ” , c o n c l u d e M a r c h e t t i .