R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i è c o n c l u s a l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , c h e h a c o i n v o l t o 8 0 0 p a r t e c i p a n t i i n r a p p r e s e n t a n z a d i i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , f o n d i p r e v i d e n z i a l i e s a n i t a r i , e s p e r t i e a t t o r i d e l w e l f a r e i t a l i a n o . L a g i o r n a t a , c h e i n a p e r t u r a h a v i s t o l a p r e s e n t a z i o n e d e l r a p p o r t o a n n u a l e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e , h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o s t r a t e g i c o s u l l e s f i d e e l e o p p o r t u n i t à d i u n w e l f a r e c a p a c e d i r i s p o n d e r e a i n u o v i b i s o g n i s o c i a l i , e c o n o m i c i e d e m o g r a f i c i d e l P a e s e . I n u n a g i o r n a t a r i c c a d i i n t e r v e n t i e d i c o n t e n u t i d i r i l i e v o , l e p r e m i a z i o n i h a n n o r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i i s p i r a z i o n e , m e t t e n d o i n e v i d e n z a e s p e r i e n z e e m o d e l l i c h e p o s s o n o e s s e r e c o n d i v i s i e r e p l i c a t i p e r f a r c r e s c e r e l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d i w e l f a r e . L ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a c o n f e r i t o i r i c o n o s c i m e n t i a l l e r e a l t à c h e s i s o n o d i s t i n t e p e r l a c a p a c i t à d i s v i l u p p a r e i n i z i a t i v e i n n o v a t i v e e i n c l u s i v e , v a l o r i z z a n d o e s p e r i e n z e c o n t r a t t u a l i , t e r r i t o r i a l i e a z i e n d a l i i n g r a d o d i g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e , o r g a n i z z a t i v o e d i c o m u n i t à . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 h a i n t r o d o t t o p e r l a p r i m a v o l t a u n a s e z i o n e d e d i c a t a a l l e e c c e l l e n z e c o n t r a t t u a l i e t e r r i t o r i a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e q u e i m o d e l l i c o l l e t t i v i c h e , a l i v e l l o n a z i o n a l e e l o c a l e , h a n n o s a p u t o a m p l i a r e l e t u t e l e , s p e r i m e n t a r e n u o v e s o l u z i o n i e g e n e r a r e r i c a d u t e c o n c r e t e s u i l a v o r a t o r i e s u l l e c o m u n i t à d i r i f e r i m e n t o . I n q u e s t o q u a d r o , l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a a s s e g n a t o i l r i c o n o s c i m e n t o a C f m t , i n q u a l i t à d i e n t e b i l a t e r a l e d e l t e r z i a r i o , p e r i l p r o g e t t o ' W e l f a r e d e i d i r i g e n t i d e l t e r z i a r i o ' e p e r i l r u o l o p i o n i e r i s t i c o s v o l t o n e l l a g e s t i o n e d e l l a p r i m a p i a t t a f o r m a d i w e l f a r e c o n t r a t t u a l e d e d i c a t a a i d i r i g e n t i , c a p a c e d i i n t e g r a r e p r e s t a z i o n i , s e r v i z i e s t r u m e n t i i n n o v a t i v i i n u n m o d e l l o o r g a n i c o e r e p l i c a b i l e . U n p r e m i o è s t a t o c o n f e r i t o a n c h e a S a n i f o n d s T r e n t i n o , p e r l ’ e s p e r i e n z a t e r r i t o r i a l e s v i l u p p a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e T r e n t i n o , c h e r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o a v a n z a t o d i i n t e g r a z i o n e t r a w e l f a r e s a n i t a r i o p u b b l i c o e i n t e g r a t i v o , c o n u n a p p r o c c i o o r i e n t a t o a l l a p r o s s i m i t à , a l l a q u a l i t à d e l l e p r e s t a z i o n i e a l l a c o - p r o g e t t a z i o n e i s t i t u z i o n a l e . I n f i n e , è s t a t a p r e m i a t a F e d e r m a n a g e r , p e r i l c o n t r i b u t o c o s t a n t e a l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l w e l f a r e e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a , s i a t r a i d i r i g e n t i s i a a l l ’ i n t e r n o d e l l e i m p r e s e . A t t r a v e r s o p r o g e t t i d e d i c a t i d i e d u c a z i o n e a l w e l f a r e e i n i z i a t i v e d i i n f o r m a z i o n e , F e d e r m a n a g e r h a p r o m o s s o l a c o n o s c e n z a d e g l i s t r u m e n t i c o n t r a t t u a l i e i n t e g r a t i v i , c o n t r i b u e n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a d i f f u s i o n e d i p r a t i c h e v i r t u o s e e a l l ’ e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e e c c e l l e n z e a z i e n d a l i , l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a v a l u t a t o e i n d i v i d u a t o q u e l l e r e a l t à c h e , n e l l ’ a m b i t o d e i m o d e l l i d i g l o b a l w e l f a r e , s i d i s t i n g u o n o p e r a v e r s v i l u p p a t o s t r a t e g i e e i n i z i a t i v e c a p a c i d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a t t e n z i o n e c o n c r e t a a l b e n e s s e r e g l o b a l e d e l l e p e r s o n e . L e a z i e n d e p r e m i a t e r a p p r e s e n t a n o e s e m p i v i r t u o s i d i c o m e i l w e l f a r e p o s s a d i v e n t a r e l e v a s t r a t e g i c a p e r l a c r e s c i t a o r g a n i z z a t i v a , l a c o e s i o n e i n t e r n a e l ’ i m p a t t o s o c i a l e . S o n o s t a t e p r e m i a t e : L e o n a r d o , p e r i p r o g r a m m i d i e d u c a z i o n e a l w e l f a r e e d i p r e v e n z i o n e ( h a r i t i r a t o i l p r e m i o C a r l a S e r a f i n i , H e a d o f W e l f a r e & W e l l b e i n g ) ; R e a l e G r o u p , p e r i l m o d e l l o d i b e n e s s e r e s o c i o - s a n i t a r i o a d i s p o s i z i o n e d e i d i p e n d e n t i ( h a r i t i r a t o i l p r e m i o A n n a G i o a n n i n i , C o r p o r a t e W e l l b e i n g D i r e c t o r ) ; N e s t l è , p e r l e s o l u z i o n i d i w e l f a r e d e d i c a t e a l l a g e n i t o r i a l i t à e a l b e n e s s e r e d e i l a v o r a t o r i ( h a r i t i r a t o i l p r e m i o V i n c e n z o S u m m o , H e a d o f T a l e n t I t a l y & M a l t a ) ; G o l d e n G o o s e , p e r l e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e d i w e l l b e i n g f i s i c o e p r o m o z i o n e d i c o r r e t t i s t i l i d i v i t a ( h a r i t i r a t o i l p r e m i o C l a u d i a C a t a l a n o , H e a d o f E n g a g e m e n t a n d W e l l b e i n g ) ; I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o , p e r i l m o d e l l o d i w e l f a r e v i r t u o s o e l a s u a i n t e g r a z i o n e n e i s i s t e m i d i r e n d i c o n t a z i o n e E s g ( h a r i t i r a t o i l p r e m i o A n n a M a r i a D i P a o l o , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ) ; M . T . , p e r a v e r s v i l u p p a t o u n p r o g e t t o d i w e l f a r e c h e v a l o r i z z a l ’ a s c o l t o d e i d i p e n d e n t i e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e r e a l t à t e r r i t o r i a l i ( h a r i t i r a t o i l p r e m i o G i a n l u c a M a r c h e t t i , p r e s i d e n t e ) . I n f i n e , è s t a t o a s s e g n a t o i l P r e m i o S o c i a l I m p a c t - W e l f a r e T e c h , d e d i c a t o a l l e r e a l t à e m e r g e n t i c h e s v i l u p p a n o s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e e a d a l t o i m p a t t o s o c i a l e n e l l ’ a m b i t o d e l w e l f a r e . Q u e s t ’ a n n o i l r i c o n o s c i m e n t o è s t a t o c o n f e r i t o a Y b a b , p e r l a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e d i g i t a l e e i n c l u s i o n e s o c i a l e . I l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t 2 0 2 5 h a c o n f e r m a t o i l s u o r u o l o d i p i a t t a f o r m a n a z i o n a l e d i d i a l o g o e c o n d i v i s i o n e , r i u n e n d o a t t o r i i s t i t u z i o n a l i , p a r t i s o c i a l i , i m p r e s e e o p e r a t o r i p e r d e l i n e a r e i n s i e m e u n w e l f a r e p i ù i n t e g r a t o , s o s t e n i b i l e e v i c i n o a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e e d e i t e r r i t o r i .