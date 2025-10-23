R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l n o s t r o w e l f a r e n a s c e d a l l ’ i d e a c h e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e n o n p o s s a e s s e r e g e r a r c h i z z a t o n é f r a m m e n t a t o , m a v a d a r i c o n o s c i u t o e s o s t e n u t o i n o g n i s u a d i m e n s i o n e : p e r s o n a l e , p r o f e s s i o n a l e e c o m u n i t a r i a . I n I c s c - I s t i t u t o p e r i l C r e d i t o S p o r t i v o e C u l t u r a l e a b b i a m o c o s t r u i t o u n m o d e l l o d i w e l f a r e c h e r i c o n o s c e p a r i d i g n i t à e v a l o r e a t u t t e l e p e r s o n e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l r u o l o o d a l l ’ i n q u a d r a m e n t o , p e r c h é c i a s c u n o c o n t r i b u i s c e i n m o d o e s s e n z i a l e a l f u t u r o d e l l a n o s t r a B a n c a . È u n s i s t e m a e q u o , i n c l u s i v o e p a r t e c i p a t o , f o n d a t o s u p r i n c i p i d i v a l o r i z z a z i o n e , a s c o l t o e r e s p o n s a b i l i t à , c h e s i t r a d u c e i n a z i o n i c o n c r e t e d i s o s t e g n o n e i m o m e n t i p i ù s i g n i f i c a t i v i d e l l a v i t a ” . L o h a a f f e r m a t o A n n a D i P a o l o , c f o d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l c r e d i t o s p o r t i v o e c u l t u r a l e , a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' e s v o l t a s i a V i l l a M i a n i a R o m a . A l l ’ a z i e n d a è s t a t o a s s e g n a t o i l P r e m i o G l o b a l W e l f a r e . L ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a v a l u t a t o e i n d i v i d u a t o q u e l l e r e a l t à a z i e n d a l i c h e , n e l l ’ a m b i t o d e i m o d e l l i d i g l o b a l w e l f a r e , s i d i s t i n g u o n o p e r a v e r s v i l u p p a t o s t r a t e g i e e i n i z i a t i v e c a p a c i d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a t t e n z i o n e c o n c r e t a a l b e n e s s e r e g l o b a l e d e l l e p e r s o n e . “ O g n i i n i z i a t i v a , d a l c r e d i t o w e l f a r e a n n u a l e a i b o n u s p e r l a g e n i t o r i a l i t à e l a d i s a b i l i t à , f i n o a l l e a t t i v i t à d i v o l o n t a r i a t o , n a s c e d a l l a v o l o n t à d i p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l b e n e s s e r e d i f f u s o , c a p a c e d i r a f f o r z a r e l a c o e s i o n e i n t e r n a e d i g e n e r a r e i m p a t t o p o s i t i v o a n c h e a l l ’ e s t e r n o , n e l l e c o m u n i t à i n c u i o p e r i a m o . I l n o s t r o i m p e g n o è c h i a r o : r e n d e r e i l w e l f a r e u n l i n g u a g g i o c o m u n e , u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a , u n e l e m e n t o i d e n t i t a r i o c h e u n i s c e e n o n d i v i d e , i n p i e n a c o e r e n z a c o n l a m i s s i o n e p u b b l i c a d i I c s c e c o n l a n o s t r a v i s i o n e d i u n a b a n c a c h e m e t t e a l c e n t r o l e p e r s o n e e l a c o m u n i t à ” , c o n c l u d e .