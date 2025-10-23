R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ Q u a n d o m i c h i e d o n o d i p a r l a r e d e l c o n c e t t o d i w e l l - b e i n g i n G o l d e n G o o s e , p r e f e r i s c o f a r l o n o n n e i p a n n i d i u n a p r o f e s s i o n i s t a H r , m a c o m e C l a u d i a , p e r o f f r i r e u n a v i s i o n e a u t e n t i c a d e l s i g n i f i c a t o p r o f o n d o c h e q u e s t a p a r o l a h a a l l ’ i n t e r n o d e l l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e . P e r n o i , b e n e s s e r e s i g n i f i c a c r e a r e u n o s p a z i o s i c u r o , d o v e l e p e r s o n e s i s e n t o n o l i b e r e d i e s s e r e s e s t e s s e , c o n t u t t e l e l o r o i m p e r f e z i o n i , p e r c h é è p r o p r i o l ì c h e r i s i e d e l a v e r a a u t e n t i c i t à ” . C o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , C l a u d i a C a t a l a n o , h e a d o f e n g a g e m e n t & w e l l - b e i n g d i G o l d e n G o o s e , è i n t e r v e n u t a a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l w e l f a r e s u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' e s v o l t a s i a V i l l a M i a n i a R o m a . A l l ’ a z i e n d a è s t a t o a s s e g n a t o i l P r e m i o G l o b a l W e l f a r e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e e c c e l l e n z e a z i e n d a l i , i n f a t t i , l ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n W e l f a r e h a v a l u t a t o e i n d i v i d u a t o q u e l l e r e a l t à c h e , n e l l ’ a m b i t o d e i m o d e l l i d i g l o b a l w e l f a r e , s i d i s t i n g u o n o p e r a v e r s v i l u p p a t o s t r a t e g i e e i n i z i a t i v e c a p a c i d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a t t e n z i o n e c o n c r e t a a l b e n e s s e r e g l o b a l e d e l l e p e r s o n e . L e a z i e n d e p r e m i a t e r a p p r e s e n t a n o e s e m p i v i r t u o s i d i c o m e i l w e l f a r e p o s s a d i v e n t a r e l e v a s t r a t e g i c a p e r l a c r e s c i t a o r g a n i z z a t i v a , l a c o e s i o n e i n t e r n a e l ’ i m p a t t o s o c i a l e . “ I l n o s t r o i m p e g n o è a i u t a r e o g n u n o a s c o p r i r e l a p r o p r i a e s s e n z a , a f f i n c h é p o s s a e s p r i m e r e l a s u a u n i c i t à e c o n t r i b u i r e c o s ì a r e n d e r e l ’ o r g a n i z z a z i o n e u n l u o g o v i v o , u m a n o e s e m p r e d i v e r s o . E d è e s a t t a m e n t e q u e l l o c h e è a c c a d u t o a m e - s p i e g a C a t a l a n o - Q u a n d o s o n o e n t r a t a i n G o l d e n , p o r t a v o u n a p a r r u c c a d a m o l t i a n n i . A v e v o s e m p r e l a v o r a t o n e l m o n d o d e l l u s s o , u n m o n d o c h e s p e s s o r i c e r c a l a p e r f e z i o n e , e i o , c o n l e m i e i m p e r f e z i o n i , c e r c a v o d i n a s c o n d e r l e . M a i n G o l d e n G o o s e h o i m p a r a t o q u a l c o s a d i d i v e r s o : l ’ i m p e r f e z i o n e è c i ò c h e c i r e n d e s p e c i a l i . E c o s ì , g i o r n o d o p o g i o r n o , h o t r o v a t o i l c o r a g g i o d i m o s t r a r m i p e r q u e l l a c h e s o n o ” .