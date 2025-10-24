R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ A l G l o b a l w e l f a r e s u m m i t a b b i a m o p r e s e n t a t o i l s e c o n d o r a p p o r t o d e l l ' O s s e r v a t o r i o i t a l i a n w e l f a r e c h e h a c o n d o t t o u n a f o t o g r a f i a e u n ' a n a l i s i m u l t i d i m e n s i o n a l e d e l w e l f a r e i t a l i a n o . E ' s t a t a c o n d o t t a s u u n c a m p i o n e r a p p r e s e n t a t i v o d i 9 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i t r a c u i 1 , 7 m i l i o n i d i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i e l a r e s t a n t e p a r t e d a l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i . Q u e l l o c h e è e m e r s o è c h e b i s o g n a l a v o r a r e s u l l a i n t r o d u z i o n e n e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i d e i s e r v i z i d i s u p p o r t o a i c a r e g i v e r e a l l a g e n i t o r i a l i t à c h e s o n o a n c o r a p o c o d i f f u s i e r i g u a r d a n o i l 3 , 7 % d e i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i d e l l e p i c c o l e i m p r e s e ” . A d i r l o S t e f a n o C a s t r i g n a n ò , p r e s i d e n t e O s s e r v a t o r i o i t a l i a n w e l f a r e , p a r t e c i p a n d o a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l w e l f a r e s u m m i t . “ B i s o g n a l a v o r a r e - s u g g e r i s c e - p e r i n t r o d u r r e n e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i l e c o p e r t u r e p e r i g r a n d i r i s c h i e i n f i n e v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e i f o n d i p e n s i o n e c h e p o s s o n o g i o c a r e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e a n c h e n e l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a d e l l ' I t a l i a o l t r e a s v o l g e r e u n a f u n z i o n e d i u n i v e r s a l i s m o n e l l a p r o t e z i o n e s o c i a l e d e l P a e s e ” . “ Q u e s t o - s o s t i e n e - s i p u ò f a r e c o n t r e r i c e t t e d a e f f e t t u a r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e : i s c r i z i o n e o b b l i g a t o r i a , i n t r o d u z i o n e d e l l e c o p e r t u r e a c c e s s o r i e c h e d e v o n o d i v e n t a r e o b b l i g a t o r i e e i n v e s t i m e n t o f i s s o e s t r u t t u r a l e i n s t r u m e n t i d e l l ' e c o n o m i a r e a l e ” .