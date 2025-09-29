R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r e n d e v i t a a R o m a u n p r o g e t t o d ’ e c c e l l e n z a n e l l a c u r a d e l l a p e r s o n a : W e b u i l d e F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o G e m e l l i h a n n o f i r m a t o i l c o n t r a t t o p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l n u o v o P o l o C a r d i o v a s c o l a r e ' C u o r e ' d e l P o l i c l i n i c o U n i v e r s i t a r i o A g o s t i n o G e m e l l i I r c c s a R o m a . I l p r o g e t t o , a n n u n c i a t o i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l C u o r e , s a r à r e a l i z z a t o d a l G r u p p o W e b u i l d c o n l a c o n t r o l l a t a N b i . " C o n l a r e a l i z z a z i o n e d e l n u o v o P o l o C u o r e , W e b u i l d m e t t e a d i s p o s i z i o n e l e c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e m a t u r a t e i n a n n i d i e s p e r i e n z a n e l s e t t o r e o s p e d a l i e r o a l i v e l l o g l o b a l e " , s o t t o l i n e a P i e t r o S a l i n i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i W e b u i l d . " I n v e s t i r e i n i n f r a s t r u t t u r e s a n i t a r i e o g g i s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l f u t u r o , n e l l a r e s i l i e n z a d e i s i s t e m i d i c u r a e n e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , d i m o s t r a n d o q u a n t o l ’ i n t e g r a z i o n e t r a i n g e g n e r i a e t e c n o l o g i a p o s s a g e n e r a r e v a l o r e p e r l e c o m u n i t à . C u o r e è u n p r o g e t t o c h e u n i s c e c u r a , r i c e r c a e s o s t e n i b i l i t à e c h e i n c a r n a l a n o s t r a v i s i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e c a p a c i d i l a s c i a r e u n ’ e r e d i t à t a n g i b i l e d i p r o g r e s s o " . I l n u o v o c e n t r o – c h e s o r g e r à a l l ’ i n t e r n o d e l c a m p u s u n i v e r s i t a r i o – a v r à u n ’ i m p r o n t a a r c h i t e t t o n i c a i c o n i c a e s a r à u n h u b c l i n i c o e s c i e n t i f i c o d i l i v e l l o n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i e t r a t t a m e n t o d e l l e p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i . I l p r o g e t t o è s t a t o c o m m i s s i o n a t o d a l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o G e m e l l i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , I s t i t u t o G . T o n i o l o d i S t u d i S u p e r i o r i e c o n i l s o s t e g n o d e l l a F o n d a z i o n e R o m a . I l n o m e s t e s s o d e l p r o g e t t o – ' C u o r e ' , a c r o n i m o d i C a r d i o v a s c u l a r U n i q u e O f f e r R e E n g i n e e r e d – r i c h i a m a l a m i s s i o n e d i p r o s s i m i t à , c u r a e i n n o v a z i o n e c h e i l P o l i c l i n i c o G e m e l l i i n c a r n a d a l l a s u a n a s c i t a . C o n u n a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a d i 2 7 . 0 0 0 m ² , i l P o l o ' C u o r e ' o s p i t e r à 1 0 0 p o s t i l e t t o p e r d e g e n z a o r d i n a r i a , 2 8 p o s t i d i t e r a p i a i n t e n s i v a , 1 6 p o s t a z i o n i d a y h o s p i t a l , 9 s a l e o p e r a t o r i e e t e c n o l o g i e a v a n z a t e p e r l ’ i m a g i n g c a r d i o v a s c o l a r e e l a t e l e m e d i c i n a . L ’ i n t e r v e n t o s a r à r e a l i z z a t o d a W e b u i l d g a r a n t e n d o u n a c o n t i n u i t à a r c h i t e t t o n i c a e f u n z i o n a l e c o n l ’ a t t u a l e s t r u t t u r a o s p e d a l i e r a g r a z i e a d u e c o l l e g a m e n t i . N e l s o l c o d e l l a t r a d i z i o n e e c o n l o s g u a r d o r i v o l t o a l f u t u r o , i l P o l o ' C u o r e ' s a r à a n c h e u n e s e m p i o d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : i l c o m p l e s s o s a r à d o t a t o d i u n i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o d a 1 8 0 k W , u n s i s t e m a d i c l i m a t i z z a z i o n e a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e e a m p i e v e t r a t e p e r m a s s i m i z z a r e l a l u c e n a t u r a l e e m i g l i o r a r e i l c o m f o r t d e g l i a m b i e n t i d i c u r a . I l G e m e l l i è a n c h e s e d e d i u n p o l o a c c a d e m i c o e d i r i c e r c a c o l l e g a t o a l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , l a p i ù g r a n d e u n i v e r s i t à c a t t o l i c a d ’ E u r o p a . F o n d a t o n e l 1 9 6 4 , i l P o l i c l i n i c o è o g g i u n o d e i p r i n c i p a l i I r c c s ( I s t i t u t i d i R i c o v e r o e C u r a a C a r a t t e r e S c i e n t i f i c o ) i t a l i a n i , c o n o l t r e 1 . 5 0 0 p o s t i l e t t o e o l t r e 5 . 0 0 0 d i p e n d e n t i . L a r e a l i z z a z i o n e d e l n u o v o P o l o ' C u o r e ' r a f f o r z a l a p r e s e n z a c o n s o l i d a t a d e l G r u p p o W e b u i l d n e l s e t t o r e o s p e d a l i e r o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . I l p r o g e t t o s i a g g i u n g e a l l e o l t r e 2 0 0 s t r u t t u r e s a n i t a r i e r e a l i z z a t e n e l m o n d o , t r a c u i l ’ O s p e d a l e d e l l ’ A n g e l o d i V e n e z i a - M e s t r e , i Q u a t t r o O s p e d a l i T o s c a n i e l ’ O s p e d a l e d e l S u d - E s t B a r e s e d i M o n o p o l i - F a s a n o i n I t a l i a . I n A u s t r a l i a , i l G r u p p o s i è r e c e n t e m e n t e a g g i u d i c a t o l a r e a l i z z a z i o n e d e l W o m e n a n d B a b i e s H o s p i t a l d i P e r t h . I l G r u p p o o p e r a n e l c o m p a r t o a n c h e a t t r a v e r s o l a c o n t r o l l a t a N b i , c h e h a a l s u o a t t i v o l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g e t t i c o m e i l B l o c c o F d e l l ’ A z i e n d a O s p e d a l i e r o - U n i v e r s i t a r i a d i C a r e g g i d i F i r e n z e , q u a s i 1 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i c o n o l t r e 1 5 0 p o s t i l e t t o , e i l P a d i g l i o n e 1 2 D e a s , d e d i c a t o a l l ’ e m e r g e n z a c l i n i c a e c h i r u r g i c a d e l T r a u m a C e n t e r d e l l o s t e s s o o s p e d a l e . L o t a s t a m p a : h t t p s : / / w w w . w e b u i l d g r o u p . c o m / i t / m e d i a / n o t e - s t a m p a / c u o r e - w e b u i l d - r e a l i z z a z i o n e - n u o v o - p o l o - c a r d i o v a s c o l a r e /