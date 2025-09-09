R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - - I n a u g u r a t a i n E t i o p i a l a G r a n d E t h i o p i a n R e n a i s s a n c e D a m ( G e r d ) , i l p i ù g r a n d e p r o g e t t o i d r o e l e t t r i c o m a i r e a l i z z a t o i n A f r i c a . U n ’ o p e r a m o n u m e n t a l e p r o g e t t a t a e r e a l i z z a t a d a W e b u i l d , c h e s e g n a l ’ i n i z i o d i u n a n u o v a e r a p e r i l P a e s e , p r o i e t t a n d o l o a l c e n t r o d e l l a t r a n s i z i o n e v e r d e d e l c o n t i n e n t e . A l l a c e r i m o n i a u f f i c i a l e h a n n o p r e s o p a r t e P i e t r o S a l i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i W e b u i l d , a l f i a n c o d e l P r i m o M i n i s t r o e t i o p e A b i y A h m e d A l i e d e i c a p i d i S t a t o d e i p a e s i a f r i c a n i c h e c o n l ’ E t i o p i a c o n d i v i d o n o u n o s c o p o c o m u n e d i c r e s c i t a e u n i t à . P e r l e d i m e n s i o n i s t r a o r d i n a r i e e l a c o m p l e s s i t à i n g e g n e r i s t i c a s e n z a p r e c e d e n t i , G e r d , c o m m i s s i o n a t a d a l c l i e n t e E t h i o p i a n E l e c t r i c P o w e r , s i a f f e r m a c o m e u n a d e l l e o p e r e i n f r a s t r u t t u r a l i p i ù a m b i z i o s e e a v a n z a t e r e a l i z z a t e a l i v e l l o g l o b a l e n e g l i u l t i m i a n n i . C o n u n a c a p a c i t à i n s t a l l a t a d i o l t r e 5 . 0 0 0 M w e u n a p r o d u z i o n e a n n u a a t t e s a d i 1 5 . 7 0 0 G w h , G e r d è i n g r a d o d i g e n e r a r e e n e r g i a p e r u n a q u a n t i t à e q u i v a l e n t e a t r e c e n t r a l i n u c l e a r i d i m e d i e d i m e n s i o n i . I l b a c i n o a r t i f i c i a l e , l u n g o 1 7 2 c h i l o m e t r i , p u ò c o n t e n e r e f i n o a 7 4 m i l i a r d i d i m e t r i c u b i d ’ a c q u a , d i m e n s i o n i c h e r e n d o n o G e r d i l p r o g e t t o i d r o e l e t t r i c o p i ù g r a n d e d ’ A f r i c a . L a d i g a p r i n c i p a l e è a l t a 1 7 0 m e t r i e l u n g a 1 . 8 0 0 m e t r i a l l a s o m m i t à e d h a u n v o l u m e d i 1 0 , 7 m i l i o n i d i m e t r i c u b i d i c a l c e s t r u z z o , d e t e n e n d o p e r q u e s t o i l r e c o r d a s s o l u t o c o m e l a p i ù g r a n d e d i g a a g r a v i t à i n R c c m a i c o s t r u i t a i n A f r i c a p e r v o l u m e d e l l o s b a r r a m e n t o . I l c a n t i e r e h a i n o l t r e s t a b i l i t o u n r e c o r d m o n d i a l e i l 2 8 d i c e m b r e 2 0 1 4 , p o s a n d o 2 3 . 0 0 0 m e t r i c u b i d i c a l c e s t r u z z o d i t i p o R c c ( r u l l a t o c o m p a t t a t o ) i n s o l e 2 4 o r e , r i s u l t a t o d e l l ’ e c c e l l e n z a i n g e g n e r i s t i c a e o r g a n i z z a t i v a d e l p r o g e t t o . G e r d è u n ’ o p e r a c h e h a c o n t r i b u t o a t r a s f o r m a r e i l t e r r i t o r i o , g e n e r a n d o u n i m p a t t o e c o n o m i c o e s o c i a l e p o s i t i v o s u i t e r r i t o r i : a t t o r n o a l c a n t i e r e è n a t a u n a v e r a e p r o p r i a c i t t à , c o n u n o s p e d a l e , d u e a m b u l a t o r i a t t r e z z a t i , u n a s c u o l a , i m p i a n t i s p o r t i v i , u n a f a b b r i c a p e r l a p r o d u z i o n e d i i n j e r a – p i a t t o t r a d i z i o n a l e e t i o p e – e i n f r a s t r u t t u r e v i a r i e c h e r e s t e r a n n o c o m e e r e d i t à p e r l e c o m u n i t à l o c a l i . O l t r e 2 5 . 0 0 0 p e r s o n e , i n g r a n p a r t e e t i o p i , h a n n o l a v o r a t o a l l a c o s t r u z i o n e d e l p r o g e t t o , a c q u i s e n d o c o m p e t e n z e e p r o f e s s i o n a l i t à c h e p o t r a n n o a p p l i c a r e a n c h e i n a l t r i p r o g e t t i f u t u r i . I l p r o g e t t o i d r o e l e t t r i c o i n c a r n a l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a v i s i o n e d i l u n g o p e r i o d o , e r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o d i c r e s c i t a d e l P a e s e , i n l i n e a c o n g l i o b i e t t i v i d e l P i a n o M a t t e i d e l G o v e r n o M e l o n i , c h e p u n t a a c o i n v o l g e r e i m p r e s e i t a l i a n e s u g r a n d i p r o g e t t i f u n z i o n a l i a l l o s v i l u p p o d e i p a e s i a f r i c a n i . L a r e a l i z z a z i o n e d i G e r d s i i n s e r i s c e i n u n p e r c o r s o c h e v e d e W e b u i l d p r o t a g o n i s t a i n E t i o p i a d a o l t r e 7 0 a n n i , c o n 3 0 p r o g e t t i c o m p l e t a t i , i n p a r t i c o l a r e n e l s e t t o r e i d r o e l e t t r i c o . T r a q u e s t i , c i s o n o i l B e l e s M u l t i p u r p o s e P r o j e c t , c o n u n a c e n t r a l e i d r o e l e t t r i c a s o t t e r r a n e a – l a p i ù g r a n d e d e l P a e s e a l m o m e n t o d e l l a s u a i n a u g u r a z i o n e – e l a d i g a G i b e I I I s u l f i u m e O m o , a l t a 2 5 0 m e t r i , c h e a l m o m e n t o d e l l a s u a a p e r t u r a e r a l a d i g a i n R c c p i ù a l t a a l m o n d o . È a t t u a l m e n t e i n c o r s o l a c o s t r u z i o n e d e l l a d i g a d i K o y s h a , i l s e c o n d o p r o g e t t o i d r o e l e t t r i c o p i ù g r a n d e d e l l ’ E t i o p i a d o p o G e r d , c h e c o n t r i b u i r à u l t e r i o r m e n t e a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a d e l P a e s e . C o n G e r d , W e b u i l d c o n f e r m a l a s u a l e a d e r s h i p g l o b a l e l a s u a c a p a c i t à d i c o n s e g n a d i g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e c o m p l e s s e e s o s t e n i b i l i . I l s u o t r a c k r e c o r d i n c l u d e l a r e a l i z z a z i o n e d i 3 1 8 d i g h e e i m p i a n t i i d r o e l e t t r i c i n e l m o n d o , p e r u n a c a p a c i t à t o t a l e d i 5 3 . 6 5 9 M w . A i p r o g e t t i i d r o e l e t t r i c i r e a l i z z a t i s i a f f i a n c a n o a n c h e i p r o g e t t i c h e i l G r u p p o h a a t t u a l m e n t e i n c o r s o , c h e g a r a n t i r a n n o 1 4 . 0 0 0 M w d i n u o v a c a p a c i t à i n s t a l l a t a e f o r n i r a n n o e n e r g i a p u l i t a e a c c e s s i b i l e a b a s s o c o s t o a m i l i o n i d i p e r s o n e i n t u t t o i l m o n d o , c o n t r i b u e n d o a e v i t a r e l ’ e m i s s i o n e d i 1 3 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i C o 2 a l l ’ a n n o . L ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a G r a n d E t h i o p i a n R e n a i s s a n c e D a m r a p p r e s e n t a u n a n u o v a t a p p a n e l p e r c o r s o d i a v a n z a m e n t o e c o m p l e t a m e n t o d e i p r o g e t t i d e l G r u p p o W e b u i l d , c h e d a i n i z i o a n n o h a p o r t a t o a t e r m i n e o l t r e 1 0 p r o g e t t i s u s c a l a g l o b a l e , a c o n f e r m a d e l l a s o l i d a c a p a c i t à d i d e l i v e r y d e l G r u p p o . O l t r e a G e r d , t r a q u e s t i p r o g e t t i c i s o n o u n a t r a t t a s t r a t e g i c a d e l l a I n t e r s t a t e 2 7 5 i n F l o r i d a ( U s a ) , i l n u o v o O s p e d a l e d i M o n o p o l i - F a s a n o i n I t a l i a e i l p r o g e t t o d i r i s a n a m e n t o a m b i e n t a l e R i a c h u e l o a B u e n o s A i r e s ( A r g e n t i n a ) . L i n k a l l a n o t a s t a m p a : h t t p s : / / w w w . w e b u i l d g r o u p . c o m / m e d i a / c o m u n i c a t i - s t a m p a / i n a u g u r a t a - l a - g r a n d - e t h i o p i a n - r e n a i s s a n c e - d a m - g e r d / D o c u m e n t a r i o G E R D : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = j Q w J z d e x y Q o G e r d i n n u m e r i : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = r q 4 s f H q v v Y s