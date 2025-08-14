R o m a , 1 4 a g o . ( A d n k r o n o s ) - D a l c a n a l e d i P a n a m a a i p o n t i s u l B o s f o r o , f i n o a l l a d i g a d i G e r d i n E t i o p i a , W e b u i l d r e a l i z z e r à a d e s s o u n ' a l t r a o p e r a t r a l e p i ù i m p o r t a n t i a l m o n d o : i l p o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , s n o d o s t r a t e g i c o p e r l a r e t e d e i t r a s p o r t i e u r o p e a c h e u n i r à l a S i c i l i a a l c o r r i d o i o s c a n d i n a v o - m e d i t e r r a n e o , c h e d a n o r d a s u d a t t r a v e r s a l ' E u r o p a l u n g o 7 . 5 0 0 c h i l o m e t r i d i s t r a d e e f e r r o v i e . C o m e r i c o r d a u n s e r v i z i o m a n d a t o i n o n d a o g g i d a l ' T g 1 ' , " i l p o n t e è u n c o l o s s o d i a c c i a i o d i 3 . 6 6 6 m e t r i c o n u n a c a m p a t a u n i c a d i 3 . 3 0 0 m e t r i c o n t r e c o r s i e s t r a d a l i p e r s e n s o d i m a r c i a e d u e b i n a r i f e r r o v i a r i . L ' i n v e s t i m e n t o d i o l t r e 1 3 m i l i a r d i d i e u r o . I l a v o r a t o r i i m p i e g a t i s i s t i m a c h e s a r a n n o p i ù d i 1 0 0 . 0 0 0 , c o n u n e n o r m e i m p a t t o s o p r a t t u t t o s u l t e s s u t o s o c i a l e d e l l ' i n t e r o s u d I t a l i a " . W e B u i l d , r i c o r d a i l T g 1 , " è i l g r u p p o i t a l i a n o l e a d e r a l i v e l l o g l o b a l e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e . E ' a t t i v o i n c i r c a 5 0 p a e s i , c o n t a 9 5 . 0 0 0 d i p e n d e n t i , 3 . 7 0 0 i p r o g e t t i c o m p l e t a t i " t r a c u i " l ' e s p a n s i o n e d e l c a n a l e d i P a n a m a , i p o n t i s u l B o s f o r o i n T u r c h i a f i n o a q u e l l o s u l l a D a n u b i o a B r a i l a i n R o m a n i a . T r a i p r i n c i p a l i p r o g e t t i i n c o r s o i n I t a l i a c i s o n o l a n u o v a d i g a f o r a n e a d i G e n o v a e l a g a l l e r i a d i b a s e d e l B r e n n e r o . O l t r e 1 3 . 0 0 0 c h i l o m e t r i d i f e r r o v i e r e a l i z z a t i d a l g r u p p o , 8 2 . 0 0 0 c h i l o m e t r i d i s t r a d e e a u t o s t r a d e e p i ù d i 3 0 0 d i g h e . A m e t à s e t t e m b r e v e r r à i n a u g u r a t a q u e l l a d i G e r d i n E t i o p i a , u n ' o p e r a c i c l o p i c a c h e h a r i c h i e s t o 1 4 a n n i d i l a v o r i " , c o n c l u d e i l s e r v i z i o .