R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - P e r i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a E r i c L o m b a r d , l a F r a n c i a " n o n è s o t t o l a m i n a c c i a d i a l c u n i n t e r v e n t o , n é d a p a r t e d e l F M I , n é d e l l a B c e " m a " n o n p o s s o d i r e c h e i l r i s c h i o n o n e s i s t e " . P e r A n d r e w S e n t a n c e , g i à m e m b r o d e l b o a r d d e l l a B a n k o f E n g l a n d , c o n l a m a n o v r a c h e p r e p a r a i l g o v e r n o S t a r m e r , i l R e g n o U n i t o " è s u l l a s t r a d a p e r u n a c r i s i c o m e q u e l l a d e l 1 9 7 6 " q u a n d o i l p r i m o m i n i s t r o l a b u r i s t a J a m e s C a l l a g h a n f u c o s t r e t t o a c h i e d e r e a l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a z i o n a l e u n p r e s t i t o d a q u a s i 4 m i l i a r d i d i s t e r l i n e p e r m a n t e n e r e i n p i e d i i c o n t i p u b b l i c i . S o n o d a v v e r o ' i n e d i t i ' i p r o t a g o n i s t i d e l d i b a t t i t o s u l l ' F m i c h e s i è a c c e s o n e i g i o r n i s c o r s i : n i e n t e P i g s , n i e n t e P a e s i s p r e c o n i d e l S u d E u r o p a e n e p p u r e d e m o c r a z i e l a t i n o a m e r i c a n e o p a e s i e m e r g e n t i a f r i c a n i . Q u e s t a v o l t a a s u s c i t a r e s p e t t r i d i s a l v a t a g g i i n t e r n a z i o n a l i s o n o l a q u a r t a e l a q u i n t a e c o n o m i a d e l G 7 , F r a n c i a e R e g n o U n i t o , a l l e p r e s e c o n e s e c u t i v i d i v e r s i m a s t e s s i p r o b l e m i d i a n t i c a d a t a . P a r i g i v a - v e r o s i m i l m e n t e - v e r s o u n a n u o v a c r i s i d i g o v e r n o e n u o v e e l e z i o n i n e l m o m e n t o i n c u i a n d r e b b e d e f i n i t a e v a r a t a l a F i n a n z i a r i a 2 0 2 6 m e n t r e a L o n d r a l a C a n c e l l i e r a d e l l o S c a c c h i e r e R a c h e l R e e v e s è a c c u s a t a d i p r e p a r a r e u n b i l a n c i o ' t a x - a n d - s p e n d ' i n u n m o m e n t o i n c u i i l d e b i t o p u b b l i c o ( m a s o p r a t t u t t o l a s p e s a p e r g e s t i r l o ) è a l i v e l l i p r e o c c u p a n t i . L e c i f r e p a r l a n o c h i a r o : l a F r a n c i a h a r e g i s t r a t o n e l 2 0 2 4 u n d e f i c i t p u b b l i c o d e l 5 , 8 % c o n u n d e b i t o s a l i t o a f i n e m a r z o a 3 . 3 4 5 m i l i a r d i d i e u r o ( o v v e r o i l 1 1 4 % d e l P i l ) . Q u a n t o a l R e g n o U n i t o p e r l ' e s e r c i z i o 2 0 2 4 - 2 5 i l d e f i c i t d o v r e b b e a t t e s t a r s i a l 5 , 1 % c o n u n d e b i t o s a l i t o a 2 . 5 3 7 m i l i a r d i d i s t e r l i n e ( 2 . 9 5 0 m i l i a r d i d i e u r o ) , i l 9 6 % d e l P i l . P e r l ' I t a l i a , p e r c a p i r c i , l e c i f r e s o n o d e f i c i t a l 3 , 4 % e d e b i t o a 3 . 0 7 0 m i l i a r d i ( 1 3 4 % d e l P i l ) . D i t u t t e l e c i f r e è s o p r a t t u t t o q u e l l a d e l d i s a v a n z o c h e s u s c i t a i m a g g i o r i t i m o r i , p e r c h é i m p o n e a L o n d r a e P a r i g i d i r i c o r r e r e s e m p r e p i ù a i m e r c a t i p e r f i n a n z i a r e i l d e f i c i t . E i m e r c a t i n o n s e m b r a n o t r a n q u i l l i : s e l a G r e c i a r e g i s t r a u n o s p r e a d d i 7 1 p u n t i s u l t i t o l o d e c e n n a l e r i s p e t t o a l B u n d t e d e s c o ( p a g a n d o q u i n d i i n t e r e s s i a l 3 , 4 3 % ) , l a F r a n c i a è a 7 9 p u n t i m e n t r e i l R e g n o U n i t o a d d i r i t t u r a a q u o t a 2 0 0 . I l r i s u l t a t o s o n o r i s o r s e p u b b l i c h e s o t t r a t t e a w e l f a r e e i n t e r v e n t i p e r l a c r e s c i t a e d e s t i n a t i i n v e c e a p a g a r e i l s e r v i z i o d e l d e b i t o . L ' I t a l i a è a 8 9 p u n t i d i s p r e a d m a i l m i n i s t r o f r a n c e s e h a r i c o n o s c i u t o c h e " s e c o n d o i m e r c a t i f r a d u e s e t t i m a n e p a g h e r e m o p e r i l n o s t r o d e b i t o p i ù d e l l ' I t a l i a , c h e f i n o a p o c o t e m p o f a e r a c o n s i d e r a t a l a p e g g i o r e n e l l ' U n i o n e E u r o p e a " . M a s e P a r i g i p r o v a a m i n i m i z z a r e , a L o n d r a i l d i b a t t i t o s u l r i c o r s o a l F o n d o M o n e t a r i o è p i ù d i u n e s e r c i z i o a c c a d e m i c o f r a e c o n o m i s t i : p e r N i g e l F a r a g e , i l l e a d e r p o p u l i s t a d i R e f o r m U K i n t e s t a a i s o n d a g g i " l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a è t o r n a t a a g l i a n n i S e t t a n t a " m e n t r e l a l e a d e r c o n s e r v a t r i c e K e m i B a d e n o c h a l T e l e g r a p h h a d e t t o : " C i s i a m o g i à t r o v a t i i n q u e s t a s i t u a z i o n e . D o p o i l s a l v a t a g g i o d e l F M I e l ' i n v e r n o d e l m a l c o n t e n t o d e g l i a n n i ' 7 0 e d o p o l a c r i s i f i n a n z i a r i a d e l 2 0 0 8 " e n t r a m b i d o p o p e r i o d i d i g o v e r n o l a b u r i s t a e " t o c c h e r à a n o i d i n u o v o " s a l v a r e l ' e c o n o m i a b r i t a n n i c a . U n p o r t a v o c e d e l T e s o r o h a r e p l i c a t o d e f i n e n d o " i n f o n d a t e " l e a f f e r m a z i o n i s e c o n d o c u i L o n d r a s a r e b b e s u l l ' o r l o d i u n a c r i s i d e l d e b i t o s i m i l e a q u e l l a d e g l i a n n i ' 7 0 m a u n e c o n o m i s t a n o t o , J a g j i t C h a d h a , g i à d i r e t t o r e d e l N a t i o n a l I n s t i t u t e f o r E c o n o m i c a n d S o c i a l R e s e a r c h , n o n h a e s i s t a t o a p a r l a r e d i u n a e c o n o m i a a r i s c h i o " c o l l a s s o " . D ' a l t r o n d e , c o n l o s p r e a d c h e v o l a , q u e s t ' a n n o l a s p e s a p e r i n t e r e s s i n e l R e g n o U n i t o d o v r e b b e t o c c a r e i 1 2 8 m i l i a r d i d i e u r o c o n t r o g l i 8 5 m i l i a r d i p a g a t i d a l n o s t r o T e s o r o . L ' o m b r a d e l F o n d o m o n e t a r i o i n s o m m a i n c o m b e s u l l ' a u t u n n o d i L o n d r a e P a r i g i . A n c h e s e d a l W a l l S t r e e t J o u r n a l s i g e t t a a c q u a s u l f u o c o e n o n p e r e c c e s s o d i o t t i m i s m o . I n u n a a n a l i s i , i l g i o r n a l e a m e r i c a n o r i c o r d a c h e " G r a n B r e t a g n a e F r a n c i a , l a s e s t a e l a s e t t i m a e c o n o m i a m o n d i a l e , s o n o t r o p p o g r a n d i p e r c h é i l F M I o c h i u n q u e a l t r o p o s s a s a l v a r l e " . I l F o n d o i n f a t t i h a " u n a c a p a c i t à d i p r e s t i t o t o t a l e d i c i r c a 1 . 0 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i , p i ù c h e s u f f i c i e n t e p e r o f f r i r e u n a m o d e s t a s t a b i l i z z a z i o n e a p a e s i c o m e l o S r i L a n k a o i l P a k i s t a n . L a G r e c i a , i l p i ù g r a n d e p r o g e t t o d i s a l v a t a g g i o f i n o r a i n E u r o p a , h a r i c e v u t o c i r c a 3 2 m i l i a r d i d i e u r o p e r u n t o t a l e d i 3 2 6 m i l i a r d i d i e u r o i n c i n q u e a n n i " . M a c o n u n d e b i t o c o m p l e s s i v o d i L o n d r a e P a r i g i v i c i n o a 8 m i l a m i l i a r d i d i d o l l a r i , è e v i d e n t e c h e n o n s i t r a t t a d i " u n p r o b l e m a e c o n o m i c o p e r i l q u a l e l ' a i u t o f i n a n z i a r i o d e l l ' F m i s a r e b b e l a s o l u z i o n e " . F o s s e r o b a n c h e , s i d i r e b b e c h e L o n d r a e P a r i g i s o n o ' t o o b i g t o f a i l ' . M a s o n o g r a n d i e c o n o m i e o c c i d e n t a l i . E i l o r o p r o b l e m i r i s c h i a n o d i e s s e r e i p r o b l e m i d i t u t t i .