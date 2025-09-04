Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Anche questanno ho partecipato alla festa della Macchina di Santa Rosa a Viterbo. Congratulazioni alle forze dellordine per larresto di due cittadini turchi armati, a poche ore dallinizio dellevento. Bene il sindaco ed il Prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città, permettendo ai tanti fedeli e turisti arrivati di vivere questo momento straordinario. Questo episodio spero rappresenti un monito contro quei cattivi maestri che aizzano orchestrando delle campagne dodio con un linguaggio violento". Lo ha scritto in una nota il vice presidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.