R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e q u e s t ’ a n n o h o p a r t e c i p a t o a l l a f e s t a d e l l a M a c c h i n a d i S a n t a R o s a a V i t e r b o . C o n g r a t u l a z i o n i a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e p e r l ’ a r r e s t o d i d u e c i t t a d i n i t u r c h i a r m a t i , a p o c h e o r e d a l l ’ i n i z i o d e l l ’ e v e n t o . B e n e i l s i n d a c o e d i l P r e f e t t o c h e h a n n o g a r a n t i t o , i n s i c u r e z z a e d e v i t a n d o i l p a n i c o , i l t r a s p o r t o d e l l a m a c c h i n a d e l l a S a n t a p r o t e t t r i c e d e l l a c i t t à , p e r m e t t e n d o a i t a n t i f e d e l i e t u r i s t i a r r i v a t i d i v i v e r e q u e s t o m o m e n t o s t r a o r d i n a r i o . Q u e s t o e p i s o d i o s p e r o r a p p r e s e n t i u n m o n i t o c o n t r o q u e i c a t t i v i m a e s t r i c h e a i z z a n o o r c h e s t r a n d o d e l l e c a m p a g n e d ’ o d i o c o n u n l i n g u a g g i o v i o l e n t o " . L o h a s c r i t t o i n u n a n o t a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i .