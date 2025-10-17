M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o h a t e n t a t o d i o p p o r s i , d e p o s i t a n d o i n a u l a u n a m e m o r i a c o n t r o l a d e c i s i o n e d e l l a g u p d i M i l a n o T i z i a n a G u e l i d i s o s p e n d e r e i l p r o c e d i m e n t o c h e v e d e i n d a g a t a p e r t r u f f a a g g r a v a t a a l l ' I n p s l a m i n i s t r a d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h é i n a t t e s a c h e l a C o n s u l t a d e c i d a s u l c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n i s o l l e v a t o d a l S e n a t o . C o n u n a t t o t e c n i c o , i p m L u i g i L u z i e M a r i a G i u s e p p i n a G r a v i n a p a r l a n o d i r i c h i e s t a " a n o m a l a " e c i t a n o i l p r e c e d e n t e d e l p r o c e s s o s u l l a c o s i d d e t t a ' t r a t t a t i v a S t a t o - m a f i a ' e s o s t e n g o n o c h e c o n r i f e r i m e n t o a l l e e - m a i l d i r e t t e a l l ' i m p u t a t a S a n t a n c h è , c o n s e g n a t e d a i d i p e n d e n t i , " t r a t t a s i d i d o c u m e n t i t e s i u n i c a m e n t e a d e v i d e n z i a r e c h e i d i p e n d e n t i , n e l p e r i o d o i n c u i e r a n o i n c a s s a i n t e g r a z i o n e C o v i d , a v e v a n o d i f a t t o c o n t i n u a t o a l a v o r a r e . T a l e c i r c o s t a n z a è g i à a m p i a m e n t e e m e r s a d a l l e d i c h i a r a z i o n i d e i l a v o r a t o r i s t e s s i , d a l l e c o n v e r s a z i o n i r e g i s t r a t e t r a l a B o t t i g l i o n e , K u n z e C o n c o r d i a , d a l l ' i s t r u t t o r i a s v o l t a d a l l ' I n p s n o n c h é d a t u t t i g l i a l t r i e l e m e n t i e m e r s i d a l l ' i n d a g i n e , a t t i d e i q u a l i n o n è i n d i s c u s s i o n e l ' u t i l i z z a b i l i t à n e l p r e s e n t e p r o c e d i m e n t o " . A n c h e p e r q u a n t o a t t i e n e a l l e c o n v e r s a z i o n i t r a p r e s e n t i r e g i s t r a t e d a M o s c h i n i e c o n s e g n a t e a g l i i n q u i r e n t i , " s i r i l e v a c h e l e c i r c o s t a n z e d i f a t t o c o n t e n u t e n e l l e r e g i s t r a z i o n i , s o n o g i à o g g e t t o d e l l e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a M o s c h i n i e d a g l i a l t r i l a v o r a t o r i s e n t i t i a s o m m a r i e i n f o r m a z i o n i " . P e r i p m , a l d i l à d e l l a q u e s t i o n e s o l l e v a t a d a l l a d i f e s a , " l a c o m p l e s s i v a v a l u t a z i o n e d e g l i e l e m e n t i a c q u i s i t i n e l c o r s o d e l l e i n d a g i n i e s o t t o p o s t i a l l a v a l u t a z i o n e d e l g u p p o s s o c o n d u r r e a l r i n v i o a g i u d i z i o d e g l i i m p u t a t i " .