M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E ' a t t e s a e n t r o u n a n n o , a o t t o b r e 2 0 2 6 , s a l v o s o r p r e s e , l a s e n t e n z a d e l p r o c e s s o m i l a n e s e c h e v e d e i m p u t a t a p e r f a l s o i n b i l a n c i o l a m i n i s t r a d e l T u r i s m o , D a n i e l a S a n t a n c h é , c o n a l t r e 1 5 p e r s o n e , i n r e l a z i o n e a p r e s u n t e i r r e g o l a r i t à n e i c o n t i d i V i s i b i l i a . I l p r e s i d e n t e d e l c o l l e g i o G i u s e p p e C e r n u t o h a e l e n c a t o u n a s e r i e d i d a t e f i n o a g i u g n o p r o s s i m o ( 1 8 d i c e m b r e , 8 g e n n a i o , 3 e 2 6 f e b b r a i o , 5 , 1 7 e 2 6 m a r z o , 1 4 e 1 6 a p r i l e , 1 2 , 1 4 e 2 1 m a g g i o e 1 6 e 3 0 g i u g n o ) p r e c i s a n d o c h e , s e n o n s i d o v e s s e g i u n g e r e a l v e r d e t t o e n t r o l ’ e s t a t e , s i a n d r à a v a n t i c o n u n f i t t o c a l e n d a r i o t r a s e t t e m b r e e o t t o b r e p e r a r r i v a r e q u i n d i a c o n c l u d e r e i l p r o c e s s o ( 2 4 s e t t e m b r e , 6 , 8 , 1 3 , 1 5 , 2 0 , 2 2 e 2 7 o t t o b r e ) . L a c o r t e h a a c c o l t o t u t t e l e r i c h i e s t e d i p r o v e o r a l i e d o c u m e n t a l i p r e s e n t a t e d a l l a P r o c u r a e d a l l e d i f e s e , c o m p r e s o l ’ e s a m e i n a u l a d e l l a m i n i s t r a i n d a t a a n c o r a d a f i s s a r e . I p m M a r i a G i u s e p p i n a G r a v i n a e L u i g i L u z i h a n n o r i n u n c i a t o a c h i e d e r e l ’ a c q u i s i z i o n e d i u n a m a i l i n v i a t a p e r c o n o s c e n z a a l l a m i n i s t r a c h e p o t e n z i a l m e n t e a v r e b b e p o t u t o c r e a r e p r o b l e m i c o m e n e l p r o c e s s o p e r l a p r e s u n t a t r u f f a a i d a n n i d e l l ’ I n p s s o s p e s o i n a t t e s a c h e l a C o n s u l t a s i p r o n u n c i s u l c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n e . U n i c o t e m a d i d i s c u s s i o n e t r a P r o c u r a e d i f e s a è s t a t o q u e l l o r e l a t i v o a l l a c o n v o c a z i o n e a l d i b a t t i m e n t o d i a l c u n i o p e r a t o r i d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a c h e n e l 2 0 1 6 s i o c c u p a r o n o d i V i s i b i l i a r i l e v a n d o c h e " n o n v i e r a n o i r r e g o l a r i t à g e s t i o n a l i " . I g i u d i c i h a n n o a c c o l t o l a r i c h i e s t a d i a s c o l t a r l i , s u r i p e t u t e r i c h i e s t e d e i l e g a l i S a l v a t o r e P i n o e N i c o l ò P e l a n d a , c h e a s s i s t o n o l a m i n i s t r a S a n t a n c h é , n o n o s t a n t e l ’ o p p o s i z i o n e d e i p u b b l i c i m i n i s t e r i .