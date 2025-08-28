R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a t u t t e l e d o n n e c o l p i t e e v i o l a t e i n r e t e . L a s o l i d a r i e t à è l a p r i m a c o s a . M a n o n p u ò b a s t a r e . D a t r o p p o t e m p o v i v i a m o i m m e r s i i n u n a d e v i a n t e ' s o t t o c u l t u r a ' d e l l a m e r c i f i c a z i o n e e d e l l a m o n e t i z z a z i o n e d e l c o r p o d e l l a d o n n a , i n T v e d a d e s s o s u l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l e s u l w e b d o v e t u t t o è i n g i g a n t i t o e a m p l i f i c a t o a d i s m i s u r a . F a t u t t o p a r t e d i u n a g i g a n t e s c a v i o l e n z a ( d i g i t a l e e d i m e n t a l i t à , c h e è g i à r e a l e e d l ' a n t i c a m e r a d i q u e l l a f i s i c a ) c o n t r o l e d o n n e , m e r c i f i c a t e , s c a r n i f i c a t e e r i d o t t e s o l o a c o r p o , a p e z z i d i c o r p o , a o g g e t t o s e s s u a l e . L a p o l i t i c a t u t t a a b b i a i l c o r a g g i o d i u n a b a t t a g l i a c o n t r o l a l o g i c a d e l l a m o n e t i z z a z i o n e d e l c o r p o d e l l a d o n n a , c h e d a l l a T V s i è s p o s t a t a s u i s o c i a l e c h e è u n o d e i m o t i v i p i ù f e r o c i d e l r e g r e s s o i n q u e s t i a n n i d e l l a n o s t r a s o c i e t à " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e F r a n c e s c o V e r d u c c i , v i c e p r e s i d e n t e c o m m i s s i o n e A n t i d i s c r i m i n a z i o n i d e l S e n a t o . " S e r v o n o - a g g i u n g e - n u o v e r e g o l e e c o d i c i , i m p e r n i a t i s u i p r i n c i p i d e l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à e d e l l a n o n d i s c r i m i n a z i o n e , p e r t u t t i i m e z z i d i c o m u n i c a z i o n e , a p a r t i r e d a l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l " .