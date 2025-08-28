R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n a q u e s t i o n e m a s c h i l e d i e t r o l e c h a t i n c u i u n a f o l l a d i a n o n i m i c o n s u m a v i l i a g g r e s s i o n i c o n t r o l e d o n n e . A l l e c o l l e g h e d e l P d e d i t u t t i i p a r t i t i c o l p i t e d a l l a v i o l e n z a d i u n m o n d o m a s c h i l e i n p i e n a d e r i v a i d e n t i t a r i a v a l a m i a i n c o n d i z i o n a t a s o l i d a r i e t à . R u b a r e l ’ i m m a g i n e d i u n a d o n n a , m a n i p o l a r l a e d e s p o r l a i n u n a c h a t o i n u n g r u p p o c h i u s o s u u n c a n a l e s o c i a l n o n s a r à l ’ u l t i m a f r o n t i e r a d e i m i l l e m o d i d i c o n s u m a r e l a v i o l e n z a s u l c o r p o f e m m i n i l e . P r e s t o n e s c o p r i r e m o a l t r e . L a q u e s t i o n e v a a f f r o n t a t a s o t t o d u e a s p e t t i . I l p r i m o r i g u a r d a s e n z ’ a l t r o l a m a n c a t a e d u c a z i o n e a l l ’ a f f e t t i v i t à , i n t e s a c o m e e s p r e s s i o n e d i u n a c o n d i z i o n e p a r i t a r i a n e l l a r e l a z i o n e c o n l ’ a l t r o s e s s o . U n s e c o n d o a s p e t t o , n o n m e n o i m p o r t a n t e , r i g u a r d a l a p r e s u n t a e i l l i m i t a t a l i b e r t à d i c u i d e v e g o d e r e l ’ u t e n t e d i u n c a n a l e s o c i a l . I l l e g i s l a t o r e d e v e f a r s i c a r i c o d i e s i g e r e d a l l e g r a n d i c o m p a g n i e c h e c o n t r o l l a n o l a c o m u n i c a z i o n e s o c i a l d i a t t i v a r e d e i s i s t e m i d i f i l t r a g g i o d e i m e s s a g g i e d e l l e i m m a g i n i " . L o a f f e r m a D a n i e l a R u f f i n o , d e p u t a t a d i A z i o n e . " N o n s i d i c a c h e è c e n s u r a : p r e v e n i r e l a v i o l e n z a d a c o n s u m a r e a t t r a v e r s o l e i m m a g i n i - a g g i u n g e - è s e m p l i c e m e n t e u n a t t o d o v e r o s o . A n c h e n e l c a s o d e i s o c i a l s o n o d e l l ’ a v v i s o c h e v a d a p r e v i s t o i l r e a t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e a g g r a v a t a " .