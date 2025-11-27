Roma, 27 nov. (Adnkronos) - La battuta d'arresto in Senato sulla legge sul libero consenso? Utilizzando un vecchio proverbio direi che la gattina frettolosa fa i gattini ciechi. Ci sono già tante leggi che non sono proprio buone ma che sono state fatte negli anni perché bisognava colmare un vuoto legislativo o perché bisognava dare un nome ed unetichetta. Per quale motivo dovevamo farne unaltra?. Così la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli di Forza Italia, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Meglio allora una legge modificata con un momento in più di riflessione, che magari viene approvata a metà dicembre o a gennaio, piuttosto che lennesima legge che può avere commi inapplicabili, conclude.