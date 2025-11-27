R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a b a t t u t a d ' a r r e s t o i n S e n a t o s u l l a l e g g e s u l l i b e r o c o n s e n s o ? “ U t i l i z z a n d o u n v e c c h i o p r o v e r b i o d i r e i c h e l a g a t t i n a f r e t t o l o s a f a i g a t t i n i c i e c h i . C i s o n o g i à t a n t e l e g g i c h e n o n s o n o p r o p r i o b u o n e m a c h e s o n o s t a t e f a t t e n e g l i a n n i p e r c h é b i s o g n a v a c o l m a r e u n v u o t o l e g i s l a t i v o o p e r c h é b i s o g n a v a d a r e u n n o m e e d u n ’ e t i c h e t t a . P e r q u a l e m o t i v o d o v e v a m o f a r n e u n ’ a l t r a ? ” . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i d i F o r z a I t a l i a , a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 . “ M e g l i o a l l o r a u n a l e g g e m o d i f i c a t a c o n u n m o m e n t o i n p i ù d i r i f l e s s i o n e , c h e m a g a r i v i e n e a p p r o v a t a a m e t à d i c e m b r e o a g e n n a i o , p i u t t o s t o c h e l ’ e n n e s i m a l e g g e c h e p u ò a v e r e c o m m i i n a p p l i c a b i l i ” , c o n c l u d e .