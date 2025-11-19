R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s t i a m o f a c e n d o u n u l t e r i o r e p a s s o i n a v a n t i i n u n l u n g o p e r c o r s o d i l i b e r a z i o n e e d i g i u s t i z i a p e r l e d o n n e , p e r t u t t e l e p e r s o n e e p e r l a n o s t r a d e m o c r a z i a : n e p p u r e t r e n t ' a n n i f a l a v i o l e n z a s e s s u a l e i n I t a l i a n o n e r a u n r e a t o c o n t r o l a p e r s o n a m a c o n t r o l a m o r a l i t à p u b b l i c a e i l b u o n c o s t u m e . I l c o r p o d e l l e d o n n e , l a l o r o l i b e r t à e i l l o r o d e s i d e r i o n o n e r a n o a l c e n t r o d e l l a t u t e l a p e n a l e . O r a s i è f i n a l m e n t e a f f e r m a t o c h e l a v i o l e n z a s e s s u a l e è u n c r i m i n e c o n t r o l a p e r s o n a " . L o h a d e t t o E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A v s i n a u l a a M o n t e c i t o r i o s u l l a l e g g e s u v i o l e n z a s e s s u a l e e l i b e r a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o . " È u n a n o r m a c h e d i c e u n a v o l t a p e r t u t t e c h e i l c o r p o n o n è m a i u n a p r o p r i e t à d i u n a l t r o , n o n l o è d e n t r o l a c o p p i a , n o n l o è d e n t r o i l m a t r i m o n i o , n o n l o è d e n t r o n e s s u n a r e l a z i o n e d i p o t e r e . C o n q u e s t o v o t o m a n d i a m o u n m e s s a g g i o f o r t e a l l e d o n n e c h e h a n n o s u b i t o v i o l e n z a e c h e s p e s s o n o n h a n n o t r o v a t o a s c o l t o , c r e d i b i l i t à e g i u s t i z i a d a l l o S t a t o : d i c i a m o l o r o v i a b b i a m o a s c o l t a t e , a b b i a m o i m p a r a t o d a l l e v o s t r e s t o r i e , l e v o s t r e b a t t a g l i e f i n a l m e n t e c a m b i a n o l a l e g g e " , h a a g g i u n t o . " M a s a r e b b e i p o c r i t a f e r m a r c i q u i . S e r v o n o p o l i t i c h e s t r u t t u r a l i d i p r e v e n z i o n e , s e r v e l ' e d u c a z i o n e a l r i s p e t t o a l l ' a f f e t t i v i t à n e l l e s c u o l e , s e r v o n o i n v e s t i m e n t i n e i c e n t r i a n t i v i o l e n z a e s e r v e l a f o r m a z i o n e o b b l i g a t o r i a n e l l a g i u s t i z i a , n e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , n e l l a s a n i t à . S e r v o n o m i s u r e c o n c r e t e p e r l ' a u t o n o m i a e c o n o m i c a d e l l e d o n n e a p a r t i r e d a l l a v o r o , d a l s a l a r i o e d a i s e r v i z i d i c u r a . N e s s u n a p r e v e n z i o n e è r e a l e s e n o n s i d i f e n d e l a s c u o l a c o m e l u o g o d i e d u c a z i o n e c r i t i c a , p e r q u e s t o è i n d i s p e n s a b i l e r e s p i n g e r e c o n d e c i s i o n e i l p r o v v e d i m e n t o d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a c h e l i m i t a i p r o g e t t i d i e d u c a z i o n e s e s s u o a f f e t t i v a , c o n l a s p e r a n z a c h e q u e s t o p a r l a m e n t o s a p p i a e s s e r e , n o n s o l t a n t o n e i g i o r n i d e l l e e m e r g e n z e m a o g n i g i o r n o , a l l ' a l t e z z a d e l l e a s p e t t a t i v e d i g i u s t i z i a e d i l i b e r t à c h e c i v e n g o n o d a l l e d o n n e d i q u e s t o P a e s e " , h a c o n c l u s o .