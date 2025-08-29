R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - S i p r e p a r a a d i v e n t a r e u n a p r i o r i t à d e l l ' a g e n d a p a r l a m e n t a r e l a q u e s t i o n e d e l l a d i f f u s i o n e d i c o n t e n u t i i l l e c i t i s u l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i , d o p o l a p u b b l i c a z i o n e d i f o t o d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , e d i d i v e r s e p a r l a m e n t a r i s u l s i t o P h i c a . e u , a c c o m p a g n a t a d a i n s u l t i s e s s i s t i . U n a v i c e n d a c h e r a p p r e s e n t a l a p u n t a d i u n i c e b e r g , v i s t a i l m a n i f e s t a r s i d i a l t r e p i a t t a f o r m e d i q u e s t o t i p o , c o m e a d e s e m p i o i l g r u p p o F a c e b o o k ' M i a m o g l i e ' . G i à e s i s t o n o f a t t i s p e c i e p e r p u n i r e q u e s t e p r a t i c h e i l l e g a l i : l a v i o l a z i o n e d e l l a p r i v a c y ( A r t i c o l o 1 6 7 d e l r e l a t i v o C o d i c e ) , l a d i f f a m a z i o n e a g g r a v a t a , l a d i f f u s i o n e s e n z a c o n s e n s o d i i m m a g i n i s e s s u a l m e n t e e s p l i c i t e ( i l c o s i d d e t t o r e v e n g e p o r n ) , l ' a c c e s s o a b u s i v o a s i s t e m i i n f o r m a t i c i , l a t u t e l a c i v i l i s t i c a d e l d i r i t t o a l l ' i m m a g i n e . O l t r e a l l a p o s s i b i l i t à p e r i t i t o l a r i d i p i a t t a f o r m e s o c i a l d i r i m u o v e r e i c o n t e n u t i c h e n o n r i s p e t t i n o l e r e g o l e i n t e r n e . S t r u m e n t i c h e a q u a n t o p a r e r i c h i e d o n o t u t t a v i a u n r a f f o r z a m e n t o p e r r e n d e r e p i ù e f f i c a c e l a p r e v e n z i o n e e l a r e p r e s s i o n e d i q u e s t i c o m p o r t a m e n t i i l l e g a l i , s p e c i e q u a n d o o c c o r r e t u t e l a r e i m i n o r i . V a n n o i n q u e s t a d i r e z i o n e l e p r o p o s t e p r e s e n t a t e d a l l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , L a v i n i a M e n n u n i , e d a l l a d e p u t a t a d e l P d , M a r i a n n a M a d i a , e n t r a m b e s o t t o s c r i t t e d a e s p o n e n t i d i t u t t i i G r u p p i p a r l a m e n t a r i e c h e g i à h a n n o i n i z i a t o i l l o r o i t e r i n c o m m i s s i o n e , a n c h e s e h a s u b i t o u n r a l l e n t a m e n t o a c a u s a d e l l a n e c e s s a r i a i n t e r l o c u z i o n e c o n l ' U n i o n e e u r o p e a . T o r n a n d o i n v e c e a l l a v i c e n d a d e l l e u l t i m e o r e c h e h a c o i n v o l t o l a p r e m i e r e a l t r e p a r l a m e n t a r i , s i s e g n a l a l a p r o p o s t a p r e s e n t a t a d a l l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L a u r a B o l d r i n i , c h e p u n t a a r a f f o r z a r e l e t u t e l e p r e v i s t e p e r l ' i l l e c i t a d i f f u s i o n e d i i m m a g i n i s e s s u a l m e n t e e s p l i c i t e s e n z a c o n s e n s o . I n p a r t i c o l a r e s i p r e v e d e d i p u n i r e a n c h e l a d i f f u s i o n e d i a u d i o e n o n s o l o d i v i d e o ; d i i n t e r v e n i r e a n c h e q u a n d o i m m a g i n i , v i d e o e a u d i o s i a n o s t a t i r e a l i z z a t i o a l t e r a t i c o n m a n i p o l a z i o n i g r a f i c h e o a l t r i m e z z i i n m o d o d a f a r a p p a r i r e c o m e v e r e s i t u a z i o n i n o n r e a l i . R i f l e t t o r i a c c e s s i p o i a n c h e s u i c o s i d d e t t i ' g i g a n t i d e l w e b ' : l e s o c i e t à e s t e r e o p e r a n t i i n I t a l i a c h e g e s t i s c o n o e c o n t r o l l a n o m e z z i d i c o m u n i c a z i o n e s o c i a l e e l o s c a m b i o d e i c o n t e n u t i g e n e r a t i d a g l i u t e n t i s o n o o b b l i g a t e a c o s t i t u i r e i n I t a l i a u n d o m i c i l i o l e g a l e c u i p o t e r i n d i r i z z a r e d i f f i d e , r e c l a m i e o g n i a l t r o a t t o d i r e t t o a l l ’ o s c u r a m e n t o , a l l a r i m o z i o n e o a l b l o c c o d e l l e i m m a g i n i o d e i v i d e o e , i n g e n e r a l e , d e i c o n t e n u t i o f f e n s i v i . Q u a l o r a n o n v i p r o v v e d a n o e n t r o 2 4 o r e d a l r i c e v i m e n t o d e l l a r i c h i e s t a , l e s o c i e t à s o n o s o g g e t t e a s a n z i o n i p e c u n i a r i e c o n s i s t e n t i . P r e v i s t e i n f i n e m i s u r e p e r i l s o s t e g n o d e l l e v i t t i m e d i q u e s t i r e a t i e a t t i v i t à p e r l ’ e d u c a z i o n e e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e d e g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o , p e r u n u t i l i z z o c r i t i c o e r e s p o n s a b i l e d e l l a p r o p r i a e d e l l ’ a l t r u i i m m a g i n e e p e r l ’ u s o c o n s a p e v o l e d e l l a r e t e i n t e r n e t . S u u n a l t r o a s p e t t o l e g a t o a g l i i l l e c i t i c h e s t a n n o e m e r g e n d o i n q u e s t e o r e i n t e r v i e n e i l d i s e g n o d i l e g g e d e l s e n a t o r e d e l P d D a r i o P a r r i n i , p e r o b b l i g a r e i g e s t o r i d e i s i t i i n t e r n e t a d a c q u i s i r e e t u t e l a r e l ’ i d e n t i t à d i g i t a l e d e g l i u t e n t i . C o s ì c o m e i l d e p u t a t o D e m P i e r o D e L u c a p r o p o n e m i s u r e p e r l a r i m o z i o n e d i c o n t e n u t i i l l e g a l i n e l l a r e t e i n t e r n e t e p e r i l c o n t r a s t o d e l l a l o r o d i f f u s i o n e m e d i a n t e l ' a c q u i s i z i o n e p r e v e n t i v a d e l l ' i d e n t i t à d i g i t a l e d e g l i u t e n t i . U n ' i d e n t i t à d i g i t a l e c h e s e c o n d o q u a n t o p r o p o s t o d a l d e p u t a t o d e l l a L e g a A n d r e a D a r a d o v r e b b e t r o v a r e t u t e l a c o s t i t u z i o n a l e . S i m u o v e l u n g o q u e s t e d i r e t t r i c i a n c h e l a p r o p o s t a d i l e g g e a n n u n c i a t a d a l l a s e g r e t a r i a d i N o i m o d e r a t i , M a r a C a r f a g n a , p e r r i c o n o s c e r e a o g n i c i t t a d i n o l a t i t o l a r i t à l e g a l e d e l l a p r o p r i a i m m a g i n e , v o c e e f i s i o n o m i a . C h i l e u t i l i z z a s e n z a c o n s e n s o , m a g a r i m o d i f i c a n d o l e c o n p r o g r a m m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s a r à p e r s e g u i t o , s a n z i o n a t o e d o v r à r i s a r c i r e i l d a n n o . F r a n c e s c o B o r r e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , p r o p o n e i n v e c e l a s o s p e n s i o n e o i l b l o c c o d e l l ’ a c c e s s o a l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i n e i r i g u a r d i d e i r e s p o n s a b i l i d i d e t e r m i n a t e c o n d o t t e i l l e c i t e e l ' i s t i t u z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e p e r l ’ e t i c a d i g i t a l e . R i s a l e i n v e c e a l l ' i n i z i o d e l l a l e g i s l a t u r a e p u n t a a c o n t r a s t a r e i n g e n e r a l e i l f e n o m e n o d e l l e f a k e n e w s , l a p r o p o s t a d e l l a c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a d i I t a l i a v i v a , M a r i a E l e n a B o s c h i , p e r l ' i s t i t u z i o n e d i u n a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ' i n c h i e s t a s u l l a d i f f u s i o n e s e r i a l e e m a s s i v a d i c o n t e n u t i i l l e c i t i e d i i n f o r m a z i o n i f a l s e a t t r a v e r s o l a r e t e i n t e r n e t , l e r e t i s o c i a l i t e l e m a t i c h e e l e a l t r e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i . S e m p r e s u l v e r s a n t e d e l l a t u t e l a d e i m i n o r i e d e l l a l o r o p r o t e z i o n e r i s p e t t o a l l a d i f f u s i o n e d i c o n t e n u t i m u l t i m e d i a l i c h e l i r i g u a r d i n o s i m u o v o n o l e p r o p o s t e d e l l a d e p u t a t a e d e l l a s e n a t r i c e M 5 S , G i l d a S p o r t i e l l o e d E l e n a S i r o n i ; d e l d e p u t a t o e d e l l a s e n a t r i c e A v s , A n g e l o B o n e l l i e A u r o r a F l o r i d i a ; e d e l l a c a p o g r u p p o A v s a l l a C a m e r a , L u a n a Z a n e l l a , c h e i p o t i z z a i l d i v i e t o d i u t i l i z z a z i o n e d e l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l i t e l e m a t i c h e s o t t o i s e d i c i a n n i . M e n t r e l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a P a o l a A m b r o g i o c h i e d e c h e v e n g a p r e v i s t o l ' i n s e g n a m e n t o d e l l ' e d u c a z i o n e c i v i c a d i g i t a l e . D e l l a s e n a t r i c e d i I t a l i a v i v a D a n i e l a S b r o l l i n i i l d i s e g n o d i l e g g e d e l e g a p e r l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l ' i d e n t i t à d i g i t a l e e p e r i l c o n t r a s t o a l c y b e r b u l l i s m o e a g l i a l t r i r e a t i i n f o r m a t i c i .