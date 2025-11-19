R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I m p o r t a n t i s s i m o i l v o t o b i p a r t i s a n a l l a c a m e r a o g g i , r i s u l t a t o d i u n l a v o r o t r a d o n n e d i o r i e n t a m e n t o p o l i t i c o d i v e r s o c h e d à u n s e g n a l e f o r t e a l P a e s e p e r c h é s u i t e m i i m p o r t a n t i n o n c i s i d e v e d i v i d e r e o c o n t r a p p o r r e m a l a v o r a r e i n s i e m e . A d e s s o a v a n t i p e r a p p r o v a r e i l p i ù v e l o c e m e n t e p o s s i b i l e e d e f i n i t i v a m e n t e i l p r o v v e d i m e n t o a l S e n a t o : s a r e b b e d a v v e r o u n ' o t t i m a n o t i z i a p e r i l 2 5 n o v e m b r e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d e l P d S i m o n a M a l p e z z i .