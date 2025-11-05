R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ i n a c c e t t a b i l e q u e s t o u t i l i z z o v i g l i a c c o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r m a n i p o l a r e f o t o g r a f i e d i d o n n e . S i t r a t t a d i u n ’ a t t i v i t à c h e o f f e n d e e c o l p i s c e l e d o n n e f e r e n d o l e p r o f o n d a m e n t e n e l l a p r o p r i a d i g n i t à . N e i m e s i s c o r s i a l S e n a t o a b b i a m o a p p r o v a t o d e l l e n o r m e c h e p u n i s c o n o c h i s i r e n d e r e s p o n s a b i l e d i q u e s t e o p e r a z i o n i , m a d i n a n z i a q u e s t i n u o v i c a s i è e v i d e n t e c h e n o n b a s t a e c h e b i s o g n a p r e v e d e r e u l t e r i o r i m i s u r e . Q u e s t o p e r ò n o n e s c l u d e c h e a c c a n t o a u n a n o r m a t i v a p i ù s t r i n g e n t e b i s o g n a l a v o r a r e a f f i n c h é a l l ’ i n t e r n o d e l l a s o c i e t à c i s i a u n a m a g g i o r e s e n s i b i l i t à e p r e s a d i c o s c i e n z a c o n t r o q u e s t i f e n o m e n i ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L u c i o M a l a n , a m a r g i n e d e l f l a s h m o b o r g a n i z z a t o d a G i o r n a l i s t e I t a l i a n e p e r d i r e b a s t a a l l a m a n i p o l a z i o n e d e l l e i m m a g i n i c o n l ' I A .