R o m a , 1 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - ' D a l r e a t o c o n t r o l a p e r s o n a a l l a c u l t u r a d e l c o n s e n s o . T r e n t ’ a n n i d a l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a l e g g e c o n t r o l a v i o l e n z a s e s s u a l e ' è i l t e m a d e l l ’ i n c o n t r o p r o m o s s o d a l G r u p p o d e l P d e d a l l a F o n d a z i o n e N i l d e I o t t i c h e s i t e r r à m a r t e d ì 1 7 f e b b r a i o a l l e 1 4 . 3 0 p r e s s o l a s a l a B e r l i n g u e r d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . L o r e n d e n o t o i l P d . I n t e r v e r r a n n o C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L i v i a T u r c o , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e N i l d e I o t t i , A n d r e a C a t i z o n e , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e T i n a L a g o s t e n a B a s s i , A n n a F i n o c c h i a r o , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e I t a l i a d e c i d e , A l b e r t a D e S i m o n e , g i à d e p u t a t a d e m o c r a t i c i d i s i n i s t r a , M i c h e l a D i B i a s e , d e p u t a t a P d , S a r a F e r r a r i , d e p u t a t a P d , V a l e r i a V a l e n t e , s e n a t r i c e P d , e R o b e r t a M o r i , p o r t a v o c e C o n f e r e n z a d o n n e P d .