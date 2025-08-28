R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , a l l e c o l l e g h e e u r o p a r l a m e n t a r i , a t u t t e l e e s p o n e n t i p o l i t i c h e e , p i ù i n g e n e r a l e , a t u t t e l e d o n n e c o i n v o l t e i n q u e s t a v e r g o g n o s a v i c e n d a d i v i o l e n z a d i g i t a l e . O g n i a t t o d i v i o l e n z a o s o p r a f f a z i o n e a s f o n d o s e s s i s t a r a p p r e s e n t a u n a f e r i t a p r o f o n d a a l l a d i g n i t à u m a n a e v a c o n d a n n a t o c o n a s s o l u t a f e r m e z z a " . L o a f f e r m a l ’ e u r o d e p u t a t o C a r l o F i d a n z a , c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " L e i m m a g i n i r u b a t e e m a n i p o l a t e d i e s p o n e n t i p o l i t i c h e - a g g i u n g e - s o n o l ’ e n n e s i m a , i n t o l l e r a b i l e m a n i f e s t a z i o n e d i u n a c u l t u r a d e l l ’ o d i o c h e n o n p o s s i a m o p i ù a c c e t t a r e . C o l p i r e l a f i g u r a f e m m i n i l e c e r c a n d o d i u m i l i a r l a e d e l e g i t t i m a r l a c o n q u e s t i m e z z i v i l i s i g n i f i c a a t t a c c a r e l a l i b e r t à s t e s s a d e l l e d o n n e e i l l o r o d i r i t t o d i e s p r i m e r s i , a n c h e i n p o l i t i c a , s e n z a p a u r a . A l l o s t e s s o t e m p o n o n d o b b i a m o a b b a s s a r e l a g u a r d i a d i f r o n t e a q u e s t o f e n o m e n o c h e c o l p i s c e o g n i g i o r n o u n a m o l t i t u d i n e d i v i t t i m e , t a n t i s s i m e d o n n e m a a n c h e t r o p p i m i n o r i e b a m b i n i . S e r v e u n a r i s p o s t a f o r t e e u n i t a r i a d e l l e I s t i t u z i o n i c o n t r o o g n i f o r m a d i a b u s o , i n p a r t i c o l a r e c o n t r o q u e l l i c h e o g g i s i m a n i f e s t a n o n e l m o n d o d i g i t a l e , m a c h e h a n n o e f f e t t i r e a l i , d o l o r o s i e d e v a s t a n t i " .