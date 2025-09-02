R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " B i s o g n a d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a r e l a z i o n e i n u n a s o c i e t à c h e t r o p p o s p e s s o o g g e t t i f i c a l a d o n n a , m a i l v e r o a m o r e n o n è q u e l l o . L ’ i d e a c h e u n u o m o s i a t a l e s o l o s e d o m i n a è s b a g l i a t a e i m p e d i s c e r e l a z i o n i a u t e n t i c h e . A m a r e d a v v e r o s i g n i f i c a t u t t ’ a l t r o " . C o s ì G i n o C e c c h e t t i n , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e G i u l i a C e c c h e t t i n , a P a l a z z o G r a z i o l i , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a c o n C o o p I t a l i a c h e r i l a n c i a l a s u a c a m p a g n a s u l l ’ e d u c a z i o n e a l l e r e l a z i o n i “ D i r e , F a r e , A m a r e ” , a l l ’ i n t e r n o d e l p r o g e t t o p l u r i e n n a l e C l o s e t h e G a p . " I n v i t o g l i u o m i n i a r i s c o p r i r e i l v e r o a m o r e , d i s t i n t o d a l s e s s o , c o m e p o s s i b i l i t à d i v i v e r e p i e n a m e n t e u n a r e l a z i o n e b a s a t a s u r i s p e t t o e a f f e t t i v i t à . L a v i o l e n z a a f f o n d a l e r a d i c i i n r a p p o r t i s b i l a n c i a t i , l o d i c o n o i n u m e r i , a n c h e n e l l e p o s i z i o n i d i p o t e r e c i s o n o s e m p r e c o m u n q u e i m a s c h i , e i n l i n g u a g g i s t e r e o t i p a t i c h e n o r m a l i z z a n o l a d o n n a c o m e o g g e t t o . H o s e n t i t o p a r a g o n a r e m a c c h i n e e d o n n e - p r o s e g u e C e c c h e t t i n - c o m e s e f o s s e r o d u e c o s e d e l l a s t e s s a e n t i t à . G i à q u e s t o i n d i c a c h e c ' è q u a l c o s a d a f a r e . P e r q u e s t o l a p r e v e n z i o n e d e v e p a r t i r e d a l l i n g u a g g i o , d a l l a c o n s a p e v o l e z z a e d a u n i m p e g n o d i r e t t o a n c h e d e l m o n d o m a s c h i l e . N o n è u n a l o t t a t r a s e s s i m a u n p e r c o r s o c o m u n e p e r s u p e r a r e s e c o l i d i s q u i l i b r i . L a s t r a d a è l u n g a , c a m b i a r e l e m e n t i n o n è c o s ì s e m p l i c e . M a s c h i c i s i n a s c e , u o m i n i b i s o g n a d i v e n t a r c i " . I n f i n e , c o n c l u d e C e c c h e t t i n " l a v i o l e n z a n o n è s o l o q u e l l a f i s i c a , è a n c h e p s i c o l o g i c a , v e r b a l e e q u i n d i b i s o g n a f e r m a r l a f i n d a l l e p r i m e f a s i . L a c o s i d d e t t a p i r a m i d e d e l l a v i o l e n z a d i g e n e r e i n i z i a p r o p r i o c o n g l i a t t e g g i a m e n t i , l e p a r o l e , g l i s t e r e o t i p i " .