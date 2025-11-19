R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o n o n c ’ è c o n s e n s o , c ’ è v i o l e n z a : è q u e s t a l a v e r i t à f o n d a m e n t a l e e n o n n e g o z i a b i l e , c h e s t a b i l i s c e , f i n a l m e n t e , i l p r o v v e d i m e n t o a p p r o v a t o o g g i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . B a s t a s c u s e , a t t e n u a n t i , g i u s t i f i c a z i o n i : c o n t a s o l o l a v o l o n t à d e l l a d o n n a . L ’ I t a l i a s i a l l i n e a a i p i ù a v a n z a t i o r d i n a m e n t i e u r o p e i , d i m o s t r a n d o d i e s s e r e u n P a e s e c i v i l e c h e n o n a c c e t t a p i ù a m b i g u i t à n e l l a t u t e l a d e l l a d i g n i t à e d e i d i r i t t i d e l l a d o n n a " . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " S a p p i a m o b e n e c h e n o n b a s t a u n a l e g g e p e r c a m b i a r e d a v v e r o l e c o s e . S e r v e u n c a m b i a m e n t o n e l l a s o c i e t à : è p e r q u e s t o c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e , c o n s e r i e t à e c o e r e n z a a f f i n c h é l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o e d e l l a l i b e r t à s i r a d i c h i p r o f o n d a m e n t e , s o p r a t t u t t o t r a i p i ù g i o v a n i . M a o g g i a b b i a m o f a t t o u n p a s s o a v a n t i i m p o r t a n t e , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e p e r d i m o s t r a r e c h e q u e s t o c a m b i a m e n t o c i p u ò e s s e r e e l o v o g l i a m o d a v v e r o " , c o n c l u d e .