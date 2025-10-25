P a l e r m o , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n t r a t t o d i m a r e s i c i l i a n o , q u e l l o d e l l a s u a V i g a t a , i n t i t o l a t a a d A n d r e a C a m i l l e r i . E ' l a p r o p o s t a l a n c i a t a d a l g i o r n a l i s t a V i n c e n z o M o l l i c a , n e l c o r s o d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l s u o l i b r o ' A m o l e t r i g l i e d i s c o g l i o ' ( R a i L i b r i ) , s c r i t t o c o n B r u n o L u v e r à , a l l a G a l l e r i a d ' a r t e m o d e r n a d i P a l e r m o . M o l l i c a , a s s e n t e p e r m o t i v i d i s a l u t e , h a i n v i a t o u n v i d e o m e s s a g g i o p r o i e t t a t o d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e , m o d e r a t a d a l l a g i o r n a l i s t a A d n k r o n o s E l v i r a T e r r a n o v a , c o n B r u n o L u v e r à e G a e t a n o S a v a t t e r i . " M i p i a c e p e n s a r e a d A n d r e a C a m i l l e r i c o m e u n g r a n d e p e s c a t o r e , u n p e s c a t o r e d i s t o r i e . E m i p i a c e r e b b e t a n t o c h e i n q u e l m a r e c h e c ' è d a v a n t i a l l a s u a z o n a i n S i c i l i a s i c h i a m a s s e ' M a r e C a m i l l e r i ' - d i c e M o l l i c a - I n g e n e r e s i i n t i t o l a n o p i a z z e e s t r a d e e a l u i v a i n t i t o l a r e i l m a r e , p e r c h é l u i h a s e m i n a t o , g e s t i t o , m i g l i a i a d i s t o r i e . O g n i t a n t o n e p e s c a v a u n a e n e f a c e v a u n l i b r o , u n l i b r o d a l e g g e r e n e i m o m e n t o t r i s t i . C h e e s i s t a u n ' M a r e C a m i l l e r i ' d o v e r i t r o v i a m o u n C a m i l l e r i a p e s c a r e s a r e b b e u n a c o s a b e l l i s s i m a e m i a u g u r o c h e a c c a d a p r e s t o " . P o i c o n c l u d e : " C o n s i d e r o C a m i l l e r i u n b e n e f a t t o r e d e l l a u m a n i t à . Q u a l s i a s i p a g i n a p u ò s o l o f a r e b e n e a l l a m e n t e e a l l a s a l u t e " . I l l i b r o ' A m o l e t r i g l i e d i s c o g l i o ' r a c c o g l i e l e n u m e r o s e i n t e r v i s t e c o n c e s s e d a l l o s c r i t t o r e s i c i l i a n o a l T g 1 . P e r c i r c a v e n t i a n n i , i n f a t t i , B r u n o L u v e r à e V i n c e n z o M o l l i c a , h a n n o d i a l o g a t o c o n l ’ i n v e n t o r e d i M o n t a l b a n o e a d e s s o , i n u n v o l u m e d i 3 4 8 p a g i n e , s i p r o p o n g o n o n o n s o l o d i d a r e v o c e a l l o s c r i t t o r e a t t r a v e r s o l a r i p r o d u z i o n e d e l l e s u e a p p a s s i o n a n t i c o n v e r s a z i o n i , m a a n c h e d i r i p e r c o r r e r e l a s u a s t r a o r d i n a r i a e i r r i p e t i b i l e p a r a b o l a a r t i s t i c a e u m a n a .