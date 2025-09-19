R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c i n e m a d ’ a u t o r e è l ’ a r t e d i s a p e r n a r r a r e e r a p p r e s e n t a r e , o l t r e o g n i s t e r e o t i p o , r i f l e s s i o n i , p a u r e e l o t t e p i ù i n t i m e d e l l ’ e s s e r e u m a n o . A l M i x F e s t i v a l d i C i n e m a L g b t q + e C u l t u r a Q u e e r a n c h e q u e s t ’ a n n o n o n m a n c a n o s t o r i e d i r i s c a t t o c h e r a c c o n t a n o i n m a n i e r a p r o f o n d a p e r c o r s i p e r s o n a l i d i f f i c i l i m a c h e a l l o s t e s s o t e m p o l a n c i a n o u n m e s s a g g i o d i s p e r a n z a e r i v a l s a . T r a q u e s t e p e l l i c o l e , s i è r e s o p r o t a g o n i s t a i l c o r t o m e t r a g g i o ' L e t t e r s t o M y s e l f ' d i M a r i n a V e r g u e i r o , l a c u i v i s i o n e h a a p e r t o i l d i b a t t i t o a l l ’ i n c o n t r o P r e v e n t ( a c ) t i o n : H I V c o n e s e n z a i c o n f i n i d i u n c o r p o , r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i V i i v H e a l t h c a r e . L ’ i n t e r e s s e c i n e m a t o g r a f i c o a t e m i d i s a l u t e p o r t a a l l ’ a t t e n z i o n e d e l g r a n d e p u b b l i c o u n a d e l l e s f i d e s a n i t a r i e e s o c i a l i p i ù i m p o r t a n t i d e g l i u l t i m i q u a r a n t ’ a n n i : l ’ H i v . A n c h e i n I t a l i a - r i p o r t a u n a n o t a - l a f o t o g r a f i a d e l l ’ e m e r g e n z a è c h i a r a : i d a t i d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à ( I s s ) m o s t r a n o u n a u m e n t o p r o g r e s s i v o d e l l e n u o v e d i a g n o s i d i H I V n e l t r i e n n i o 2 0 2 1 - 2 0 2 3 . N e l 2 0 2 3 , s o n o s t a t e r e g i s t r a t e 2 . 3 4 9 n u o v e d i a g n o s i , c o n u n ' i n c i d e n z a d i 4 , 0 c a s i p e r 1 0 0 . 0 0 0 r e s i d e n t i . L ' a u m e n t o p i ù s i g n i f i c a t i v o è s t a t o o s s e r v a t o n e l l a f a s c i a d i e t à 4 0 - 4 9 a n n i e n e l l a t r a s m i s s i o n e e t e r o s e s s u a l e . E d i n o l t r e , d a l 2 0 1 5 , è i n c o n t i n u o a u m e n t o l a q u o t a d i p e r s o n e a c u i v i e n e d i a g n o s t i c a t a t a r d i v a m e n t e l ' i n f e z i o n e d a H i v , t a l v o l t a g i à i n f a s e d i A i d s . N e l l a p e n i s o l a , i l n u m e r o c o m p l e s s i v o d i p e r s o n e c h e v i v o n o c o n l ' H i v è s t i m a t o i n t o r n o a 1 4 0 . 0 0 0 , d i c u i , 8 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0 s o n o i n c o n s a p e v o l i d e l p r o p r i o s t a t o d i i n f e z i o n e . “ N o n o s t a n t e i n u m e r i d e l l ’ H i v r e s t i n o r i l e v a n t i , o g g i è d i v e n t a t a u n ’ i n f e z i o n e c r o n i c a g r a z i e a l l a t e r a p i a a n t i r e t r o v i r a l e : s e r e g o l a r m e n t e a s s u n t a è a s s o l u t a m e n t e e f f i c a c e e b e n t o l l e r a t a e p e r m e t t e d i a v e r e u n a s o p r a v v i v e n z a e u n a q u a l i t à d i v i t a p a r a g o n a b i l e a q u e l l a d e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , o l t r e c h e d i a z z e r a r e l a t r a s m i s s i o n e d e l l ’ i n f e z i o n e - d i c h i a r a R o b e r t o R o s s o t t i , D i r i g e n t e M e d i c o p r e s s o M a l a t t i e I n f e t t i v e d e l l ’ A s s t N i g u a r d a . - “ O g g i l ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a c i c o n s e n t e d i f a r e u n p a s s o a v a n t i : l e t e r a p i e a r i l a s c i o p r o l u n g a t o , d e t t e l o n g a c t i n g , s e m p l i f i c a n o i t r a t t a m e n t i e l i b e r a n o d a l p e s o d e l r i c o r d o q u o t i d i a n o d e l l a m a l a t t i a , r i d u c e n d o a n c h e l ’ a n s i a d i d i m e n t i c a r e l ’ a s s u n z i o n e d e l l a p a s t i g l i a o d i e s s e r e i n t e r c e t t a t i . I n a g g i u n t a , l a s t e s s a f o r m u l a z i o n e l o n g a c t i n g p u ò e s s e r e u t i l i z z a t a a n c h e i n c h i a v e p r e v e n t i v a , o f f r e n d o p r o t e z i o n e a l l e p e r s o n e a r i s c h i o . N o i m e d i c i d o b b i a m o e s s e r e p i ù p r o t a g o n i s t i n e l l a d i v u l g a z i o n e d i q u e s t a o p p o r t u n i t à d i i n n o v a z i o n e " . O g g i - p r o s e g u e l a n o t a - d i s p o n i a m o d i s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r s u p e r a r e l o s t i g m a l e g a t o a l l ’ H i v . P e r q u e s t o è n e c e s s a r i o g a r a n t i r e u n a c c e s s o e q u o a l l e s t r a t e g i e p r e v e n t i v e , c h e p o s s o n o a f f i a n c a r s i a l l e a l t r e f o r m e d i p r o t e z i o n e g i à d i s p o n i b i l i c o n t r o l a p a t o l o g i a . S u q u e s t o p u n t o , è f o n d a m e n t a l e p r o m u o v e r e u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e , r i v o l t a i n p a r t i c o l a r e a i g i o v a n i e a l l e p o p o l a z i o n i p i ù a r i s c h i o , c o s ì d a f a v o r i r e l ’ a b b a n d o n o d i p r e g i u d i z i r a d i c a t i e c o n s e n t i r e u n a p r e v e n z i o n e a t u t t o t o n d o . " C r e d e r e i n t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e p e n s a t e p e r l e p e r s o n e c o n H I V e p r o g e t t a t e p e r i n t e r r o m p e r e l o s t i g m a s o c i a l e e l ’ a u t o - s t i g m a è u n o d e i n o s t r i o b i e t t i v i p r i m a r i – d i c h i a r a V i n c e n z o P a l e r m o , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i V i i V H e a l t h c a r e I t a l i a - L ’ H i v è u n t e m a c h e r i g u a r d a t u t t i , s o p r a t t u t t o n e i c o n t e s t i d i m a g g i o r e f r a g i l i t à s o c i a l e , c o m e e m e r g e a n c h e d a l c o r t o m e t r a g g i o ' L e t t e r s t o M y s e l f ' . A b b i a m o v o l u t o s o s t e n e r e i l M i x F e s t i v a l p e r a v e r e l ’ o c c a s i o n e d i p a r l a r e a d u n p u b b l i c o m o l t o v a s t o e c o e r e n t e m e n t e c o n l a n o s t r a m i s s i o n , p r o m u o v e r e u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e e i n t e m a d i p r e v e n z i o n e e i n n o v a z i o n e f a r m a c o l o g i c a " . I l c o r t o - s i l e g g e - è u n ’ o p e r a i n t e n s a e i n t r o s p e t t i v a c h e r i p e r c o r r e i l d i a l o g o i n t e r i o r e c h e l a p r o t a g o n i s t a f a a s é s t e s s a d e l p a s s a t o . A m b i e n t a t o i n u n a C u b a s e g n a t a d a l l ’ i s o l a m e n t o g e o g r a f i c o , s o c i o e c o n o m i c o e c u l t u r a l e , M a r i n a , a p p r o d a t a d u r a n t e u n v i a g g i o d o v e s i r e c a p e r s t u d i a r e c i n e m a , s c o p r e l a s t o r i a d i C a r i d a d : u n a d o n n a c h e , v e n t ’ a n n i p r i m a , s i i n i e t t ò s a n g u e i n f e t t a t o c o n l ’ H I V p e r p o r r e f i n e a l l a p r o p r i a v i t a d o p o a v e r s o f f e r t o a c a u s a d e i p r e g i u d i z i s o c i a l i s u l s u o o r i e n t a m e n t o o m o s e s s u a l e e n o n a v e r r i c e v u t o a l c u n s o s t e g n o d a l l a p r o p r i a f a m i g l i a . M u o v e n d o s i t r a m e m o r i a e r i c e r c a , l a r e g i s t a M a r i n a r i c o s t r u i s c e l a v i t a d i C a r i d a d , c e r c a n d o l a o v u n q u e n o n o s t a n t e i v i n c o l i i m p o s t i d a l l a p a n d e m i a d a C o v i d - 1 9 . ‘ L e t t e r s t o M y s e l f ’ è u n v i a g g i o p r o f o n d a m e n t e p e r s o n a l e e i n t i m o , v o l t o a c o m p r e n d e r e i t r a u m i e m o t i v i l e g a t i a l l ’ i n f e z i o n e d a H I V e a l l a p r o p r i a s t o r i a d i r e s i l i e n z a . " D a s e m p r e i l M i x F e s t i v a l o s p i t a t e m i l e g a t i a l l a s a l u t e , c h e q u e s t ’ a n n o s o n o s t a t i b e n r a p p r e s e n t a t i d a l c o r t o m e t r a g g i o d i M a r i n a V e r g u e i r o : u n v e r o m i x t r a d i m e n s i o n i s a n i t a r i e , s o c i a l i e c u l t u r a l i - c o m m e n t a n o L a r a V e s p a r i e F e d e r i c o M a n z i o n n a , D i r e t t o r i a r t i s t i c i d i M i x F e s t i v a l I n t e r n a z i o n a l e . - I l c o r t o n o n s i c o n c e n t r a s o l o s u l l a f i g u r a d i C a r i d a d , m a p o n e l ’ a c c e n t o s u l l ’ e s i g e n z a p r o f o n d a d i a m a r e e d e s s e r e a m a t i e s u l l a p o s s i b i l i t à d i s u p e r a r e g l i o s t a c o l i c h e s i f r a p p o n g o n o a q u e s t o d i r i t t o u n i v e r s a l e . I l t e m a A c t i o n ! l a n c i a u n m e s s a g g i o c h i a r o : o g g i è f o n d a m e n t a l e c h e l e p e r s o n e s i a n o p r o t a g o n i s t e , a n c h e n e l l a t u t e l a d e l l a p r o p r i a s a l u t e , s u p e r a n d o l o s t i g m a e r i v e n d i c a n d o c i ò c h e s p e t t a a t u t t i , o v v e r o e s s e r e a m a t i s e n z a t i m o r e " .