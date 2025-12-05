R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - O r o c h e r a d d o p p i a i l c o s t o s u i m e r c a t i , c a l m i e r a t o d a l l e t e c n o l o g i e . D a l l a m i c r o f u s i o n e a l r e c u p e r o d e g l i s c a r t i d i l a v o r a z i o n e , d a i b a g n i g a l v a n i c i s i n o a l l a m a n i f a t t u r a a d d i t i v a c o n s t a m p a n t i 3 D o c o n l a t e c n i c a d e l b i n d e r j e t t i n g , c h e u s a p o l v e r i d i m e t a l l o p r e z i o s o , m a c c h i n a r i e t e c n o l o g i e a i u t a n o t a n t o l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e q u a n t o q u e l l a a r t i g i a n a l e a o t t i m i z z a r e i c o s t i d e l l a m a t e r i a p r i m a e a r i s p e t t a r e i l P i a n e t a . D o p p i o c o m p i t o c h e v e d e l e a z i e n d e i t a l i a n e g u i d a r e i m e r c a t i p e r c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e , c o m e s i v e d r à d a l 1 6 a l 2 0 g e n n a i o p r o s s i m i a l T . G o l d , i l s a l o n e b 2 b d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p i n c o n t e m p o r a n e a c o n V i c e n z a o r o J a n u a r y , d i v e n u t o r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e p e r l e t e c n o l o g i e d e l s e t t o r e o r a f o - g i o i e l l i e r o . " L e t e c n o l o g i e - d i c h i a r a M a t t e o F a r s u r a , a c a p o d e l l e f i e r e o r a f e i n t e r n a z i o n a l i d i I e g - o g g i s t a n n o t r a s f o r m a n d o i l s e t t o r e o r a f o . M a n i f a t t u r a a d d i t i v a , r o b o t i c a d i p r e c i s i o n e , s i s t e m i d i r e c u p e r o d e i m e t a l l i p r e z i o s i e d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i s o n o i n n o v a z i o n i c o n d u e e f f e t t i i m m e d i a t i : a u m e n t a n o l a m a r g i n a l i t à d e l l e a z i e n d e e r e n d o n o l a p r o d u z i o n e p i ù s o s t e n i b i l e . È q u e s t o i l m o t i v o p e r c u i I e g s t a c o s t r u e n d o u n a v e r a e p r o p r i a t e c h n o l o g y a g e n d a , p e r a i u t a r e l e i m p r e s e i t a l i a n e e d e s t e r e a d a b b i n a r e v a l o r e a g g i u n t o d e l l a l o r o p r o d u z i o n e e c o m p e t i t i v i t à s u i m e r c a t i g l o b a l i " . S o n o 1 7 0 l e a z i e n d e c h e e s p o n g o n o a l T . G o l d , p r o v e n i e n t i d a 1 6 P a e s i e r a c c o l t e n e l P a d i g l i o n e 9 , c o l l e g a t o a l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i V i c e n z a d a u n s e r v i z i o c o n t i n u o d i n a v e t t e . I l 4 0 % d e g l i e s p o s i t o r i è e s t e r o , c o n i n t e s t a G e r m a n i a , S v i z z e r a , T u r c h i a , I n d i a e S t a t i U n i t i . S e i i p r i n c i p a l i s e t t o r i m e r c e o l o g i c i : t r a t t a m e n t i d e l l e l e g h e , p r o t o t i p a z i o n e e p r o d u z i o n e d i g i t a l e , d a l l a m e c c a n i c a a v a n z a t a a l l e s a l d a t u r e l a s e r a l r e c u p e r o d i m e t a l l i p r e z i o s i e l o r o a f f i n a z i o n e , s i n o a g l i s t r u m e n t i e u t e n s i l i d i l a b o r a t o r i o . C u i s i a f f i a n c a n o i s e t t o r i d i f r o n t i e r a : s t a m p a 3 D , a d d i t i v e m a n u f a c t u r i n g , b i n d e r j e t t i n g e l ’ a u t o m a z i o n e a v a n z a t a . I n p a r t i c o l a r e , q u e s t e t e c n o l o g i e r i d u c o n o g l i s c a r t i d i l a v o r a z i o n e , c o n s e n t o n o m i c r o - p r o d u z i o n i p e r s o n a l i z z a t e , a c c o r c i a n o i t e m p i t r a p r o t o t i p o e p e z z o f i n i t o e p e r m e t t o n o d i p r o d u r r e o n d e m a n d . T . G o l d è l ’ u n i c o s a l o n e d i s e t t o r e d o v e q u e s t i m a c c h i n a r i p o s s o n o e s s e r e v i s t i i n f u n z i o n e d a l l a b u s i n e s s c o m m u n i t y . L ' I t a l i a s i c o n f e r m a l e a d e r m o n d i a l e i n u n a n i c c h i a d i m e r c a t o a d a l t i s s i m o v a l o r e t e c n o l o g i c o e v o c a z i o n e a l l ' e x p o r t : q u e l l a d e l l a m e c c a n i c a p e r o r e f i c e r i a . A r a p p r e s e n t a r e q u e s t a e c c e l l e n z a è A f e m o ( A s s o c i a z i o n e F a b b r i c a n t i E s p o r t a t o r i M a c c h i n e p e r O r e f i c e r i a ) , c h e a g g r e g a l e a z i e n d e p r o d u t t r i c i d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e p e r l ' i n t e r a f i l i e r a o r a f o - g i o i e l l i e r a , a r g e n t e r i a e b i g i o t t e r i a . " L a m e c c a n i c a o r a f a i t a l i a n a - d i c h i a r a M a s s i m o P o l i e r o , p r e s i d e n t e d i A f e m o - g e n e r a u n f a t t u r a t o d i c i r c a u n m i l i a r d o d i e u r o . L e n o s t r e a z i e n d e a s s o c i a t e r e g i s t r a n o u n v o l u m e d i e x p o r t c h e s i a t t e s t a i n t o r n o a l 7 0 % d e l t o t a l e » . Q u e s t a t e c n o l o g i a d ' a v a n g u a r d i a " M a d e i n I t a l y " è d i r e t t a p r i n c i p a l m e n t e v e r s o i m e r c a t i o r i e n t a l i , T u r c h i a i n c l u s a , I n d i a e S u d - E s t a s i a t i c o , c o n d e s t i n a z i o n i c h i a v e c o m e T a i l a n d i a , V i e t n a m e I n d o n e s i a . D a l s e t t e m b r e 2 0 2 6 , c o n l a p i e n a o p e r a t i v i t à d e l n u o v o p a d i g l i o n e c e n t r a l e d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o , I e g c o m p l e t e r à a n c h e l a s u a t e c h n o l o g y a g e n d a . V i c e n z a s i p o s i z i o n e r à c o m e p o l o i n t e r n a z i o n a l e d e l l a t e c n o l o g i a p e r l ’ o r o e i m e t a l l i p r e z i o s i g r a z i e a u n a s e c o n d a e d i z i o n e a n n u a l e d i T . G o l d , c h e p e r m e t t e r à d i a m p l i a r e l ’ o f f e r t a d i c o n t e n u t i t e c n i c i , a r r i c c h i r e i l p a l i n s e s t o d i w o r k s h o p e s e m i n a r i , d a r e c o n t i n u i t à a l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n i p i ù i m p o r t a n t i p l a y e r t e c n o l o g i c i . I n q u e s t a a g e n d a d e d i c a t a , c h e v e d e a l t e r n a r s i a l T . G o l d , l a s t e s s a O r o a r e z z o e J g t i n D u b a i , s i i n n e s t e r a n n o a d a n n i a l t e r n i g l i e v e n t i v e r t i c a l i J e w e l l e r y T e c h n o l o g y F o r u m c h e t o r n a a s e t t e m b r e 2 0 2 6 e T h e V i c e n z a S y m p o s i u m c h e d o p o i l d e b u t t o n e l s e t t e m b r e s c o r s o c o n u n a a l t i s s i m a p a r t e c i p a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e t o r n e r à n e l s e t t e m b r e 2 0 2 7 .