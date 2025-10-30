V i c e n z a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A p p u n t a m e n t o a V i c e n z a d a l 1 6 a l 2 0 g e n n a i o 2 0 2 6 p e r l a f i l i e r a m o n d i a l e d e l g i o i e l l o : V i c e n z a o r o J a n u a r y ( V o j ) a p r e i l c a l e n d a r i o i n t e r n a z i o n a l e d e l s e t t o r e o r a f o e d e l l ’ o r o l o g e r i a n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , o r m a i i n f a s e c o n c l u s i v a d i a m p l i a m e n t o . " I l n o s t r o ' J e w e l l e r y B o u t i q u e S h o w ' – d i c h i a r a M a t t e o F a r s u r a , a c a p o d e l l e f i e r e o r a f e d i I e g – è p i a t t a f o r m a d i b u s i n e s s , h u b d i i n n o v a z i o n e , f o r m a z i o n e e c o n f r o n t o p e r i p r o t a g o n i s t i d e l s e t t o r e . A b b i a m o r a c c h i u s o q u e s t o e c o s i s t e m a d i p r o d o t t i , p e r s o n e e l u o g h i n e l n u o v o c l a i m P e o p l e - P r o d u c t - P l a c e s . È l a l i n f a v i t a l e c h e i n o l t r e 7 0 a n n i d i s t o r i a h a r e s o V i c e n z a o r o r i f e r i m e n t o d i e c c e l l e n z a d e l l ’ i n d u s t r y a l i v e l l o g l o b a l e . U n h e r i t a g e c h e s i a r r i c c h i s c e c o n l a n o v i t à d e i V o A w a r d s , d e d i c a t i a c r e a t i v i t à , i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e m a e s t r i a a r t i g i a n a l e d e i s u o i e s p o s i t o r i " . T o r n a i n p a r a l l e l o i l s a l o n e l e a d e r d e l l e t e c n o l o g i e e d e i m a c c h i n a r i p e r l ’ o r e f i c e r i a T . G o l d , o s p i t a t o a l p a d i g l i o n e 9 i n v i s t a d e l l ’ i n t e g r a z i o n e n e l r i n n o v a t o q u a r t i e r e f i e r i s t i c o a p a r t i r e d a s e t t e m b r e 2 0 2 6 . S i r i n n o v a a n c h e l ’ a p p u n t a m e n t o c o n V o V i n t a g e , a p p u n t a m e n t o B 2 C d e d i c a t o a g i o i e l l i e o r o l o g i v i n t a g e d i p r e g i o c h e a c c o g l i e d a l 1 6 a l 1 9 g e n n a i o i l p u b b l i c o d i a p p a s s i o n a t i e c o l l e z i o n i s t i . V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 s i r a c c o n t a a t t r a v e r s o t r e p a r o l e c h i a v e . I l p r o d o t t o c h e n a s c e d a u n m i x v i n c e n t e d i e c c e l l e n z a m a n i f a t t u r i e r a , d e s i g n , m a t e r i a l i , i s p i r a z i o n e c r e a t i v a e a b i l i t à t e c n i c a c h e i n c a r n a n o l a q u a l i t à e l a c r e a t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y e d e l l e m i g l i o r i p r o d u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i . A l c e n t r o l e p e r s o n e , i t a l e n t i , l e r e l a z i o n i , l a f o r z a d e l l a c o m m u n i t y g l o b a l e c h e a n i m a i l s e t t o r e e n e g u i d a l ’ e v o l u z i o n e . I n f i n e , i l u o g h i , f i s i c i e s i m b o l i c i d o v e i l g i o i e l l o p r e n d e f o r m a : l a f i e r a , V i c e n z a e i l s u o t e r r i t o r i o , i d i s t r e t t i m a n i f a t t u r i e r i n a z i o n a l i , i m e r c a t i d e l m o n d o r a p p r e s e n t a t i . S p a z i d i i n c o n t r o e i s p i r a z i o n e c o n d i v i s a . " U n r a c c o n t o c h e u n i s c e h e r i t a g e e v i s i o n e , v a l o r e e i n n o v a z i o n e , n e l s e g n o d i u n ’ i d e n t i t à f o r t e e r i c o n o s c i u t a a l i v e l l o m o n d i a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d i I e g , d i c u i o g n u n o d e i p r o t a g o n i s t i d e l s e t t o r e è f o r z a v i t a l e : d a g l i e s p o s i t o r i a i v i s i t a t o r i , d a g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e a g l i o p i n i o n l e a d e r s , e s p e r t i e g i o v a n i t a l e n t i , a s s o c i a z i o n i , i s t i t u z i o n i , m e d i a " , c o n c l u d e F a r s u r a . D a l l ’ a l t a g i o i e l l e r i a a i p i ù r i c e r c a t i j e w e l l e r y d e s i g n e r , d a l l a m i g l i o r e m a n i f a t t u r a a l p r o d o t t o s e m i - f i n i t o , d a l l ’ o r o l o g e r i a a l l e l a v o r a z i o n i a r t i g i a n a l i , p a s s a n d o p e r c o m p o n e n t i , d i a m a n t i e p i e t r e p r e z i o s e , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , f i n o a p a c k a g i n g , v i s u a l m e r c h a n d i s i n g , a r r e d i e s e r v i z i . U n ’ a c c u r a t a s e l e z i o n e d e l l e m i g l i o r i e s p r e s s i o n i d e l M a d e i n I t a l y e i n t e r n a z i o n a l i r e n d e V i c e n z a o r o J a n u a r y l a v e t r i n a p i ù c o m p l e t a s u l l e n o v i t à p r e s e n t a t e d a l l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l g i o i e l l o p e r i l n u o v o a n n o . U n b o u t i q u e s h o w i n c o m p a r a b i l e s c e l t o d a i p r i n c i p a l i p l a y e r p e r p r e s e n t a r e a i b u y e r d e l l a d i s t r i b u z i o n e g l o b a l e p r o v e n i e n t i d a i c i n q u e c o n t i n e n t i a n t e p r i m e d i c o l l e z i o n e , l a n c i d i p r o d o t t o e s o l u z i o n i i n e d i t e d i t e c n i c a , s t i l e e d e s i g n . I n o l t r e , l a p o s s i b i l i t à d i a c q u i s t a r e s u l p r o n t o c o n l ’ o f f e r t a c a s h & c a r r y d i P a l a k i s s . C o n t r i b u i s c e a d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d i s e t t o r e u n p a l i n s e s t o d i e v e n t i , t a l k e s e m i n a r i t e c n i c i c h e a n i m a n o l e d i v e r s e s a l e d e l l a f i e r a , c o i n v o l g e n d o p r o t a g o n i s t i i n t e r n a z i o n a l i d e l c o m p a r t o c h e f a n n o d i V i c e n z a o r o u n v e r o e p r o p r i o t h i n k t a n k c o n a p p u n t a m e n t i a t t e s i c o m e , t r a g l i a l t r i , T r e n d v i s i o n J e w e l l e r y + F o r e c a s t i n g , l ’ o s s e r v a t o r i o i n d i p e n d e n t e d i V i c e n z a o r o c o n i p i ù c o m p l e t i f o r e c a s t s u l m o n d o d e l g i o i e l l o , e i s e m i n a r i t e c n i c i d i C i b j o , l a f e d e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a g i o i e l l e r i a . T r a l e n o v i t à p i ù a t t e s e , l a p r i m a e d i z i o n e d e i V o A w a r d s c o n c u i V i c e n z a o r o i n t e n d e r i c o n o s c e r e e v a l o r i z z a r e l ’ e c c e l l e n z a n e l l a p r o d u z i o n e d e l g i o i e l l o , m i x d i c r e a t i v i t à , m a n i f a t t u r a , s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e d e l l e a z i e n d e c a p a c i d i s p i n g e r e i l s e t t o r e v e r s o n u o v i t r a g u a r d i t e c n i c i e s t i l i s t i c i . O t t o l e c a t e g o r i e p r e v i s t e d a l c o n c o r s o , a p e r t o a e s p o s i t o r i i t a l i a n i e d e s t e r i d i p r o d o t t o f i n i t o d e l l e c o m m u n i t i e s I c o n , L o o k , C r e a t i o n . I g i o i e l l i f i n a l i s t i , s e l e z i o n a t i d a u n a g i u r i a e s p e r t a e m u l t i d i s c i p l i n a r e , s a r a n n o e s p o s t i a V o j 2 6 e v o t a t i d a b u y e r e v i s i t a t o r i n e i p r i m i d u e g i o r n i d i m a n i f e s t a z i o n e . C a n d i d a t u r e a p e r t e f i n o a l 3 0 n o v e m b r e . R e g o l a m e n t o e i n f o r m a z i o n i s u w w w . v i c e n z a o r o . c o m / i t / v o - a w a r d s . L e r e g i s t r a z i o n i p e r V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 s o n o a p e r t e a i v i s i t a t o r i b u s i n e s s . A l c e n t r o , l ’ e s p e r i e n z a d e l b u y e r . M e n t r e p r o c e d e a p i e n o r i t m o l ’ o p e r a d i a m p l i a m e n t o d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o , a i m p a t t o z e r o s u l l o s v o l g i m e n t o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , s e r v i z i t a i l o r - m a d e e i n t e g r a z i o n e t r a f i s i c o e d i g i t a l e m a s s i m i z z a n o i l v a l o r e d e l t e m p o t r a s c o r s o i n f i e r a i n o p p o r t u n i t à c o m m e r c i a l i . S u l l a p i a t t a f o r m a J e w e l l e r y C o n n e c t d i s p o n i b i l e a n c h e i n a p p , g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e a c c e d o n o a l c a t a l o g o e s p o s i t o r i , p i a n i f i c a n o i n a n t i c i p o i l p r o p r i o p e r c o r s o , g e s t i s c o n o a p p u n t a m e n t i , r i c e v o n o s u g g e r i m e n t i p e r v i v e r e l a m a n i f e s t a z i o n e i n m o d o a n c o r a p i ù e f f i c a c e . L ’ a c c o g l i e n z a d e i v i s i t a t o r i è r e s a p i ù c a l o r o s a d a l F u o r i F i e r a d i V i c e n z a o r o V i o f f , i l c a l e n d a r i o d i e v e n t i c o l l a t e r a l i o r g a n i z z a t i c o n l a c i t t à d i V i c e n z a : u n ’ o c c a s i o n e p e r s c o p r i r e i l c e n t r o s t o r i c o t r a s h o p p i n g , a r t e , c u l t u r a e d e n o g a s t r o n o m i a a l l ’ i n s e g n a d e l l ’ I t a l i a n l i f e s t y l e . I n o l t r e , i l M u s e o d e l g i o i e l l o a r r i c c h i r à i l s o g g i o r n o d e i v i s i t a t o r i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i c o n l a n u o v a e s p o s i z i o n e , a l l ’ i n t e r n o d e l l e s a l e n e l l a c e n t r a l e B a s i l i c a P a l l a d i a n a , p a t r i m o n i o U n e s c o .